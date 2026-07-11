Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra'nın batarya kapasitesi belli oldu

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra üzerinde çalıştığına dair haberler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Ünlü Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni cihazın batarya sistemi sertifikasyon sürecinden geçti ve kapasitesiyle ana rakibi olan Samsung modellerini bile geride bırakması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sertifikasyon belgelerinde, Apple tedarikçilerinden birinin iki bataryadan oluşan bir setin kaydını yaptığı görülüyor. Katlanabilir akıllı telefonlar için iki parçalı batarya sistemi standart bir durumdur ve bu, güç hücrelerinin cihazın her iki yarısına da yerleştirilmesine olanak tanır. ixbt.com yayınına göre, ilk bataryanın nominal kapasitesi 1921 mAh, ikincisininki ise 2962 mAh değerindedir.

Bu iki elemanın toplam nominal kapasitesi 4883 mAh'ye denk geliyor. Teknik standartlar ile nominal ve tipik kapasite arasındaki fark göz önüne alındığında, iPhone Ultra'nın piyasaya 5000 mAh batarya ile sunulması bekleniyor. Bu değerin Apple akıllı telefonları tarihindeki en yüksek sonuçlardan biri olacağı ve kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sunacağı şüphesizdir.

Rekabet ve teknik üstünlük

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung'un yaklaşan Galaxy Z Fold8 modelinin 4800 mAh batarya ile donatılacağı tahmin ediliyor. Yalnızca bu serinin en üst versiyonu olan Galaxy Z Fold8 Ultra modelinin, Apple cihazıyla aynı yani 5000 mAh'lik bir güç kaynağına sahip olması muhtemel. Böylece iPhone Ultra, standart katlanabilir Samsung akıllı telefonlarından daha fazla güç rezervine sahip olacak.

iPhone Ultra cihazının tanıtımının, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle aynı zamanda, yani önümüzdeki yılın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce katlanabilir akıllı telefon projesinin gecikeceğine dair söylentiler yayılmış olsa da, son bilgiler Apple'ın belirlenen plan doğrultusunda hareket ettiğini doğruluyor.

Digital Chat Station sızıntı kaynağı, daha önce Xiaomi 15 ve Realme GT 7 Pro gibi cihazlar hakkında doğru bilgileri ilk açıklayanlardan biri olmasıyla güven kazanmıştı. Bu nedenle iPhone Ultra hakkındaki bu haberler teknoloji topluluğu tarafından ciddiye alınıyor. Apple'ın bu adımla katlanabilir akıllı telefon pazarında yeni standartlar belirlemeyi hedeflediği görülüyor.