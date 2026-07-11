Xiaomi Router BE19000 Pro Avrupa'da satışa sunuldu: Wi-Fi 7 ve ultra hız

Çinli teknoloji devi Xiaomi, en güçlü ve modern yönlendiricisi olan Router BE19000 Pro modelini Avrupa pazarında resmen satışa sundu. Bu cihaz, sadece markanın değil, günümüz ev ve ofis ağ cihazları segmentinin de en gelişmiş temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni Wi-Fi 7 standardı temelinde çalışan bu yönlendirici, kablosuz bağlantı hızı konusunda rekor değerler vaat ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik yenilik Almanya pazarında ortaya çıktı ve fiyatı oldukça yüksek olan 895 Euro olarak belirlendi. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu fiyat cihazın profesyonel düzeydeki özellikleri ve geleceğin teknolojilerine uyumu ile açıklanıyor. Router BE19000 Pro, üç bantlı (2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz) sistemde çalışıyor, bu da ağdaki yükün verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Benzersiz hız ve teknik yetenekler

Xiaomi, Router BE19000 Pro'nun teorik olarak saniyede yaklaşık 19.000 Mbit (19 Gbps) veri aktarım hızına ulaşabildiğini belirtiyor. Elbette, gerçek hız ülkelerin düzenleyici gereksinimlerine ve kullanılan cihazların kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Yine de Wi-Fi 7 standardının gecikmeleri minimuma indirmesi, oyuncular ve profesyonel yayıncılar için büyük bir avantajdır.

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de kablolu arayüz setidir. Yönlendirici, yüksek hızlı bağlantı noktalarıyla donatılmıştır; bunlar aracılığıyla büyük miktarda veri aktaran sunucular veya oyun bilgisayarları bağlanabilir. Bu, evdeki internet ağını küçük bir veri merkezine dönüştürme imkanı sağlar.

Kişisel bulut depolama oluşturma imkanı

Router BE19000 Pro'nun kasası içinde özel bir M.2 yuvasının bulunması kullanıcılar için sürpriz oldu. Bu yuvaya bir SSD takarak yönlendiriciyi basit bir ağ depolama birimi (NAS) olarak kullanmak mümkün. Sonuç olarak kullanıcılar, dosyalarını üçüncü taraf bulut hizmetlerine bağımlı kalmadan doğrudan kendi cihazlarında saklayabilir ve bunlara uzaktan erişebilirler.

Cihazın boyutları 242 × 70 × 273 mm olup, oldukça sağlam bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Xiaomi, bu amiral gemisi yönlendiricinin diğer bölgelerde, özellikle Orta Asya pazarında ne zaman satışa çıkacağına dair resmi bir bilgi vermedi. Ancak Avrupa'daki çıkışı, küresel satışların yakında başlayacağının bir işaretidir.

Yüksek hızlı fiber optik internetin yaygınlaştığı bu dönemde, bu cihaz kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olabilir. Fiyatı yüksek olsa da, uzun yıllar teknolojik güncelliğini koruyacak bir yatırım olarak görülüyor.