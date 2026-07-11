Xiaomi Router BE19000 Pro Avrupa'da satışa sunuldu: Wi-Fi 7 ve ultra hız

·62·Teknoloji
Xiaomi Router BE19000 Pro Avrupa'da satışa sunuldu: Wi-Fi 7 ve ultra hız

Çinli teknoloji devi Xiaomi, en güçlü ve modern yönlendiricisi olan Router BE19000 Pro modelini Avrupa pazarında resmen satışa sundu. Bu cihaz, sadece markanın değil, günümüz ev ve ofis ağ cihazları segmentinin de en gelişmiş temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni Wi-Fi 7 standardı temelinde çalışan bu yönlendirici, kablosuz bağlantı hızı konusunda rekor değerler vaat ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik yenilik Almanya pazarında ortaya çıktı ve fiyatı oldukça yüksek olan 895 Euro olarak belirlendi. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu fiyat cihazın profesyonel düzeydeki özellikleri ve geleceğin teknolojilerine uyumu ile açıklanıyor. Router BE19000 Pro, üç bantlı (2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz) sistemde çalışıyor, bu da ağdaki yükün verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Benzersiz hız ve teknik yetenekler

Xiaomi, Router BE19000 Pro'nun teorik olarak saniyede yaklaşık 19.000 Mbit (19 Gbps) veri aktarım hızına ulaşabildiğini belirtiyor. Elbette, gerçek hız ülkelerin düzenleyici gereksinimlerine ve kullanılan cihazların kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Yine de Wi-Fi 7 standardının gecikmeleri minimuma indirmesi, oyuncular ve profesyonel yayıncılar için büyük bir avantajdır.

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de kablolu arayüz setidir. Yönlendirici, yüksek hızlı bağlantı noktalarıyla donatılmıştır; bunlar aracılığıyla büyük miktarda veri aktaran sunucular veya oyun bilgisayarları bağlanabilir. Bu, evdeki internet ağını küçük bir veri merkezine dönüştürme imkanı sağlar.

Kişisel bulut depolama oluşturma imkanı

Router BE19000 Pro'nun kasası içinde özel bir M.2 yuvasının bulunması kullanıcılar için sürpriz oldu. Bu yuvaya bir SSD takarak yönlendiriciyi basit bir ağ depolama birimi (NAS) olarak kullanmak mümkün. Sonuç olarak kullanıcılar, dosyalarını üçüncü taraf bulut hizmetlerine bağımlı kalmadan doğrudan kendi cihazlarında saklayabilir ve bunlara uzaktan erişebilirler.

Cihazın boyutları 242 × 70 × 273 mm olup, oldukça sağlam bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Xiaomi, bu amiral gemisi yönlendiricinin diğer bölgelerde, özellikle Orta Asya pazarında ne zaman satışa çıkacağına dair resmi bir bilgi vermedi. Ancak Avrupa'daki çıkışı, küresel satışların yakında başlayacağının bir işaretidir.

Yüksek hızlı fiber optik internetin yaygınlaştığı bu dönemde, bu cihaz kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olabilir. Fiyatı yüksek olsa da, uzun yıllar teknolojik güncelliğini koruyacak bir yatırım olarak görülüyor.

XiaomiRouterWi-Fi 7Технологияİnternet
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra'nın batarya kapasitesi belli olduApple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra'nın batarya kapasitesi belli olduBugün, 15:54Apple ve OpenAI arasında yasal süreç başladıApple ve OpenAI arasında yasal süreç başladıBugün, 14:31MiniMax kurucusu AGI geliştirilene kadar maaş almayacağını açıkladıMiniMax kurucusu AGI geliştirilene kadar maaş almayacağını açıkladıBugün, 14:20Japonya uzay yarışında yeni bir aşamaya geçti: Yeniden kullanılabilir RV-X roketi test edildiJaponya uzay yarışında yeni bir aşamaya geçti: Yeniden kullanılabilir RV-X roketi test edildiBugün, 13:53Kuantum ekran devrimi: Bilim insanları QD-LED ekranların ömrünü bin kat uzattıKuantum ekran devrimi: Bilim insanları QD-LED ekranların ömrünü bin kat uzattıBugün, 13:24Çin'de 10 000 mAh kapasiteli rekor kıran yeni bir akıllı telefon hazırlanıyorÇin'de 10 000 mAh kapasiteli rekor kıran yeni bir akıllı telefon hazırlanıyorBugün, 12:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi