Zlatan Ibrahimovic'ten Noni Madueke yorumu: "Kablo ondan daha iyi oynadı"

İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimovic, İngiltere'nin Norveç'e karşı oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçındaki galibiyetinin ardından kanat oyuncusu Noni Madueke'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Dobra kişiliğiyle tanınan eski golcü, maç sırasında yaşanan tuhaf bir teknik arızayı örnek göstererek oyuncunun performansıyla alay etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maç sırasında topun saha üzerindeki 'spidercam' kamerasının kablosuna çarptığı görüldü. Goal.com'un haberine göre, bu duruma değinen Ibrahimovic, Madueke'nin sahadaki verimliliğinin o cansız kablodan bile daha düşük olduğunu vurguladı. Zlatan, "Eğer top kabloya çarptıysa, o kablo Madueke'den daha iyi bir oyun sergiledi demektir" diyerek iğneleyici bir espri yaptı.

Thomas Tuchel'in kararı ve Ibrahimovic'in talebi

Bukayo Saka'nın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlayan Madueke, Ibrahimovic'e göre kendisine verilen şansı değerlendiremedi. Fox Sports'taki analiz sırasında İsveçli yıldız, İngiltere'nin sahada fiilen bir kişi eksik oynadığını belirtti. Ona göre, Arsenal oyuncusu her topu aldığında yanlış karar verdi ve sahada sadece gezindi.

Ibrahimovic, devre arasında İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'i hızlı bir değişiklik yapmaya çağırdı. Eski golcü, "Tuchel'in yerinde olsam onu hemen oyundan alırdım çünkü ilk 45 dakikada hiçbir şey yapmadı" dedi. İlginç bir şekilde Alman teknik adam da tam olarak bunu yaptı ve ikinci yarının başında Madueke'nin yerine Bukayo Saka'yı sahaya sürdü.

İngiltere'nin yarı final yolu

Noni Madueke eleştirilerin hedefi olsa da, İngiltere Jude Bellingham'ın dublesiyle Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. "Üç Aslanlar" şimdi final yolunda Arjantin ile karşılaşacak. Ancak Saka'ya layık bir yedek bulma sorunu Tuchel için ciddi bir baş ağrısı olmaya devam ediyor.

Bu tür eleştiriler futbolseverler için her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Çünkü Madueke gibi genç yeteneklerin büyük turnuvalardaki istikrarsızlığı çoğu zaman takımın genel sonucunu etkiliyor. Ibrahimovic'in bu tür "acımasız" çıkışları ise futbol dünyasında her zaman büyük yankı uyandırıyor.