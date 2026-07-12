Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk kez canlı görüntülendi: Yeni amiral gemisinin özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın resmi tanıtımı temmuz ayı için planlanmış olsa da, akıllı telefonun ilk canlı fotoğrafı ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler internete sızdı. Bu gelişme, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Weibo sosyal ağındaki Engage Machine Wang Tengxiao takma adlı blog yazarının bildirdiğine göre, yeni Galaxy Z Fold 8 şimdiden Güney Kore'deki marka mağazalarında sergilenmeye başlandı. Sızan fotoğrafta akıllı telefonun yenilenen tasarımı, özellikle siyah renkli yeni iki bölmeli menteşe mekanizması dikkat çekiyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu mekanizma sadece dayanıklılığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ekrandaki katlanma izini de önemli ölçüde azaltıyor.

Teknik özellikler ve performans

İçeriden bilgi veren Debayan Roy'un sunduğu verilere göre, Galaxy Z Fold 8 iki adet yüksek kaliteli ekranla donatılacak. Dış ekran, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 5,4 inçlik bir OLED panel olacak. İç ana ekran ise 4:3 oranında çalışan 7,6 inçlik Dynamic AMOLED 2X teknolojisine dayanıyor. Şirket, ekranların koruyucu katmanını güçlendirdi, bu da uzun süreli kullanımda dayanıklılık sağlıyor.

Cihazın donanımı, en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisine dayanıyor. Bu çip, AI ve ağır oyunlar için özel olarak optimize edilmiştir. Akıllı telefon 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip olacak. Yazılım tarafında, kullanıcı arayüzünü daha akıcı ve akıllı hale getirecek olan Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzünün yüklü gelmesi bekleniyor.

Kamera ve batarya özellikleri

Kamera sisteminde de önemli değişiklikler bekleniyor. Galaxy Z Fold 8'in ana modülü 50 megapiksellik bir sensöre sahip olacak ve buna 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera eşlik edecek. Selfie tutkunları için dış ve iç ekranlarda 10 megapiksellik kameralar öngörülmüş. Bu kombinasyon, hem gündüz hem de gece çekimlerini yüksek kalitede kaydetmeyi sağlıyor.

Akıllı telefonun otonom çalışmasından 4800 mAh kapasiteli batarya sorumlu olacak. Cihaz, 45 W kablolu ve 25 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Ayrıca yeni model, kompaktlığıyla da öne çıkıyor: açık halde kalınlığı sadece 4,5-4,9 mm, kapalı halde ise 9,7-9,8 mm olacak. Cihazın toplam ağırlığının 200 gram civarında olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 modelinin resmi tanıtımı 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılacak. Şu anda bazı bölgelerde yeni model için ön siparişler alınmaya başlandı. Bu amiral gemisinin pazarda Xiaomi ve diğer Çinli markaların katlanabilir modelleriyle ciddi bir rekabete gireceği şüphesiz.