Thermaltake Capo X: Tek bir kasa içinde iki bağımsız bilgisayar toplama imkanı

·40·Teknoloji
Thermaltake Capo X: Tek bir kasa içinde iki bağımsız bilgisayar toplama imkanı

Bilgisayar teknolojileri dünyasında sıra dışı çözümleriyle tanınan Thermaltake, yeni Capo X kasasını resmen satışa sundu. Bu cihaz, aynı anda iki tam bağımsız sistemi tek bir kasa içinde barındırma imkanı sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz başında Computex fuarında sergilenen bu model artık genel kullanıma sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre, Thermaltake Capo X kasasının fiyatı 190 dolar olarak belirlendi. Temel özelliği dikey yapısında olup, iki sistem kartı üst üste yerleştirilmektedir. Bu nedenle kasa oldukça yüksek — 691 mm olup, masa üstünden ziyade bağımsız bir sütun gibi görünmektedir.

Teknik özellikler ve kapasite

Kasanın yüksek olmasına rağmen, üreticiler boyutları sınırlamak amacıyla yalnızca Micro-ATX formatındaki anakartların takılmasına izin vermiştir. İç kısımda iki ayrı güç kaynağı için yer ayrılmış olup, bu her sistemin birbirinden bağımsız çalışmasını sağlar. Soğutma sistemi için de geniş imkanlar mevcuttur: kullanıcılar 180 mm yüksekliğe kadar olan işlemci soğutucularını monte edebilirler.

Grafik yetenekleri konusunda Capo X kullanıcıyı kısıtlamıyor. Kasa içine 420 mm uzunluğa kadar olan ekran kartlarını yerleştirmek mümkündür, bu da günümüzde piyasada bulunan en güçlü NVIDIA RTX 4090 gibi modelleri bile sorunsuz sığdırmayı sağlar. Ayrıca kasa, çok sayıda fan ve sıvı soğutma sistemleri için yeterli boşluğa sahiptir.

Kimler için tasarlandı?

Thermaltake bu kasayı birkaç hedef kitle için önermektedir. Birincisi, yayıncılar için ideal bir çözümdür: bir bilgisayar oyun için, diğeri ise yayını yönetmek ve kodlamak için kullanılır. Bu, oyun sırasında performans düşüşünü önler. İkincisi, yapay zeka (AI) ile çalışan uzmanlar için bir sistemi sinir ağlarını eğitmek, diğerini ise günlük işler için ayırmak kolaylık sağlar.

Ayrıca bu kasa, çalışma alanı dar olan ancak iki kişinin yan yana çalıştığı evler veya ofisler için de uygundur. İki ayrı sistem birimi yerine tek bir dikey kasa kullanmak, yerden önemli ölçüde tasarruf etmeye yardımcı olur. Bu tür sıra dışı çözümlerin, iş süreçlerini optimize etmek isteyen profesyonel kullanıcılar arasında ilgi uyandırması doğaldır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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