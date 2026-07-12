Beyaz Saray UAP olaylarını incelemek için yeni bir bilim kurulu oluşturdu: Avi Loeb başkan olarak atandı

ABD yönetimi, tanımlanamayan anomalili olayları (UAP) sistematik bir şekilde araştırmak amacıyla yeni bir Bilimsel Danışma Kurulu oluşturdu. Bu prestijli kurumun başına Harvard Üniversitesi astrofizikçisi Avi Loeb'in getirilmesi kararlaştırıldı. Bu adım, Washington'un on yıllardır gizli tutulan veya göz ardı edilen olaylara yönelik yaklaşımının kökten değiştiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kurul; Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı'nın tüm alanlardaki anomalileri çözme ofisi (AARO), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve FBI gibi yapılarla iş birliği içinde çalışacak. ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni yapı sadece atmosferdeki nesneleri değil, aynı zamanda uzay, su altı ve diğer ortamlardaki açıklanamayan olayları da kapsayacak.

Avi Loeb, kurulun faaliyetlerinin doğrulanması mümkün olmayan eski raporları yeniden gözden geçirmek yerine, kaliteli veriler toplamaya ve modern ekipmanlar yardımıyla bilimsel analizler yapmaya odaklanacağını vurguladı. Bu süreçte, gözlemler için tek tip standartlar geliştirilmesi temel görev olarak belirlendi.

Bilimsel yaklaşım ve uzman kadrosu

Yeni yapının kadrosunda sadece astrofizikçiler değil, geniş bir yelpazeden uzmanlar yer alıyor. Ölçüm sistemleri uzmanları, biyologlar, okyanus bilimciler, antropologlar ve hatta psikologlar da bu yapıda görev alacak. Bu çeşitlilik, anomalili olayların kapsamlı ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Kurul üyelerinden astrofizikçi Nandal'ın ifadelerine göre, UAP konusuna temel bilimlerde kullanılan katı metodoloji uygulanacak. Bu durum, konuyu spekülasyonlar ve söylentiler alanından çıkarıp somut kanıtlara dayalı araştırmalar seviyesine taşımaya hizmet edecek.

Avi Loeb, bilim çevrelerinde cesur hipotezleriyle tanınıyor. Kendisi, dünya dışı medeniyetlerin teknolojik izlerini aramaya odaklanan Galileo Project'in kurucusudur. Loeb ayrıca, 3I/ATLAS yıldızlararası kuyruklu yıldızının yapay kökenli olma ihtimaline dair bilimsel görüşleriyle de büyük tartışmalara yol açmıştı.

Beklenen sonuçlar ve finansman

Bilim dünyası bu haberi temkinli bir iyimserlikle karşıladı. J. Allen Hynek UFO Araştırmaları Merkezi Başkanı Mark Rodeghier'e göre, bağımsız bilim insanlarının sürece dahil edilmesi önemli bir adımdır. Ancak kurulun etkinliği, verilere erişim hakkına ve araştırma sonuçlarını yayınlama imkanına bağlı olacaktır.

UAP Araştırmaları Bilimsel Koalisyonu (SCU) üyesi Robert Powell'a göre, kurulun bir diğer önemli görevi de bu alandaki çalışmalar için devlet hibelerinin ayrılmasına destek olmaktır. ABD Ulusal Bilim Vakfı aracılığıyla finansmanın sağlanması, bu alanda beklenmedik bilimsel keşiflerin önünü açabilir.

Bu girişim, anomalili olayları incelemede kullanılan yeni teknolojiler ve veri analiz yöntemleri temel fizik ve astronominin gelişimine katkı sağladığı için diğer ülkelerin bilim çevreleri için de ilgi çekici olabilir.