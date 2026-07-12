Haaland'ın babasından hakeme gönderme, FIFA'dan tartışmalı gole açıklama

Norveç milli takımının 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye mağlup olmasının ardından tartışmalı pozisyonlar hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, Jude Bellingham'ın attığı golden sonra hakem yönetimine kinayeli bir tepki gösterdi.

Daha sonra FIFA da konuya ilişkin bir açıklama yaparak topun üst kabloya çarptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.

«Harika iş, Bellingham ve hakem»

İngiltere'nin golünden sonra Alf-Inge Haaland, X sosyal medya platformunda kısa ama sert bir paylaşım yaptı:

«Harika iş, Bellingham ve hakem».

Onun bu sözleri, gol öncesinde veya vuruş anında hakemlerin pozisyonu yanlış değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.

Tartışmalı pozisyonda neler yaşandı?

Tartışmalar, topun havada süzülürken stadyumun üst kısmındaki kabloya çarparak yön değiştirmiş olabileceği iddialarının ardından alevlendi.

Eğer böyle bir durum kanıtlansaydı, pozisyon farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi.

FIFA'dan resmi açıklama

Maçın ardından FIFA, pozisyonu özel teknoloji yardımıyla incelediğini duyurdu.

Kurumun açıklamasında, özel ekipmanların topun uçuşu sırasında herhangi bir titreşim kaydetmediği ifade edildi.

FIFA'nın sonuç raporunda, «Dolayısıyla topun üst kabloya çarparak yön değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır» denildi.

Böylece Jude Bellingham'ın golünün geçerli olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

İngiltere yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak

Çeyrek finalde Norveç'i mağlup eden İngiltere milli takımı, yarı finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin ise İsviçre'yi mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

Şimdi asıl merak konusu, Norveç maçı etrafındaki hakem tartışmalarının İngiltere'nin yarı final öncesindeki psikolojik durumunu etkileyip etkilemeyeceği.