Manchester United transfer pazarında neden büyük isimlerden kaçınıyor?

·35·Spor
Manchester United transfer pazarında neden büyük isimlerden kaçınıyor?

Manchester United, transfer pazarında yeni stratejisini şekillendirmeye devam ediyor. Son yıllarda kulüp yönetimi, kadroyu güçlendirmek ile finansal disiplini korumak arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ancak kulübün Declan Rice ve Harry Kane gibi yıldız futbolcuları almaktan vazgeçmesi, taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Goal.com'un haberine göre, kulübün bu temkinli yaklaşımı geçmişteki başarısız transferlerden kalan korkuyla ilgili olabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester Evening News muhabiri Tyrone Marshall'a göre, kulübün Harry Kane transferi için Tottenham ile masaya oturmaması büyük bir hataydı. Ayrıca Declan Rice, Arsenal'e katılmadan önce Manchester United onu kadrosuna katma fırsatına sahipti. Bugün kulüp yönetimi, "Galactico" tarzı pahalı transferlerden ziyade, takım sistemine uyum sağlayacak ve gelecekte değerini kanıtlayacak futbolculara odaklanıyor.

Orta sahada yeni yaklaşım

Şu anda Manchester United taraftarları, Casemiro'nun yerini doldurabilecek bir ön libero arıyor. Ancak kulüp yönetimi, geleneksel "yıkıcı" bir orta saha oyuncusu aramaktan vazgeçmiş görünüyor. Bunun yerine takım, daha çok yönlü, teknik kapasitesi yüksek ve İngiltere Premier Lig'in gereksinimlerini karşılayan mobil oyunculara odaklanıyor. Andrey Santos ve Ederson gibi isimlerin tam olarak bu kriterlere uyduğu belirtiliyor.

Kulüp yetkililerine göre, 4-2-3-1 taktik dizilişinde iki yönlü orta saha oyuncusunun görev alması, tek bir saf ön liberonun görevini daha verimli bir şekilde yerine getirebilir. Bu durum, takımın orta sahadaki hareketliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Aurelien Tchouameni gibi yıldızlarla ilgili söylentiler olsa da kulüp daha gerçekçi seçenekleri değerlendiriyor.

Marcus Rashford'ın geleceği ve yeni planların uygulanması

Kulüp içindeki en önemli konulardan biri Marcus Rashford'ın geleceği olmaya devam ediyor. Şu anda 28 yaşındaki forvet ile olumlu görüşmeler yapılmış olsa da, satış ihtimali hala mevcut. Eğer Rashford takımdan ayrılırsa, Manchester United elde edilen geliri kanat oyuncuları transferine yönlendirecek. Şu anda West Ham oyuncusu Crysencio Summerville ve Everton forveti Iliman Ndiaye ana adaylar olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Manchester United'ın transfer pazarındaki imajını değiştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kulüp artık sadece ünlü isimlerin peşinden koşmuyor, uzun vadeli istikrarı ön planda tutuyor. Bu stratejinin ne kadar etkili olacağını ise yeni sezondaki sonuçlar gösterecek.

Манчестер ЮнайтедТрансферларАнглия Премер-лигасиГарри КейнМаркус Рэшфорд
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Julián Álvarez'den İngiltere maçı öncesi çarpıcı açıklamalarJulián Álvarez'den İngiltere maçı öncesi çarpıcı açıklamalarBugün, 17:562026 Dünya Kupası'nda tarihi an: FIFA sıralamasındaki ilk dört takım yarı finalde2026 Dünya Kupası'nda tarihi an: FIFA sıralamasındaki ilk dört takım yarı finaldeBugün, 17:55«Tamamen yıkılmış durumdayım»: McGregor, UFC 329'daki mağlubiyeti hakkında konuştu«Tamamen yıkılmış durumdayım»: McGregor, UFC 329'daki mağlubiyeti hakkında konuştuBugün, 17:48Haaland'ın babasından hakeme gönderme, FIFA'dan tartışmalı gole açıklamaHaaland'ın babasından hakeme gönderme, FIFA'dan tartışmalı gole açıklamaBugün, 17:45Zlatan Ibrahimovic'ten Noni Madueke yorumu: "Kablo ondan daha iyi oynadı"Zlatan Ibrahimovic'ten Noni Madueke yorumu: "Kablo ondan daha iyi oynadı"Bugün, 17:30Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul ettiJürgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul ettiBugün, 16:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı