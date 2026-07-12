Manchester United transfer pazarında neden büyük isimlerden kaçınıyor?

Manchester United, transfer pazarında yeni stratejisini şekillendirmeye devam ediyor. Son yıllarda kulüp yönetimi, kadroyu güçlendirmek ile finansal disiplini korumak arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ancak kulübün Declan Rice ve Harry Kane gibi yıldız futbolcuları almaktan vazgeçmesi, taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Goal.com'un haberine göre, kulübün bu temkinli yaklaşımı geçmişteki başarısız transferlerden kalan korkuyla ilgili olabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester Evening News muhabiri Tyrone Marshall'a göre, kulübün Harry Kane transferi için Tottenham ile masaya oturmaması büyük bir hataydı. Ayrıca Declan Rice, Arsenal'e katılmadan önce Manchester United onu kadrosuna katma fırsatına sahipti. Bugün kulüp yönetimi, "Galactico" tarzı pahalı transferlerden ziyade, takım sistemine uyum sağlayacak ve gelecekte değerini kanıtlayacak futbolculara odaklanıyor.

Orta sahada yeni yaklaşım

Şu anda Manchester United taraftarları, Casemiro'nun yerini doldurabilecek bir ön libero arıyor. Ancak kulüp yönetimi, geleneksel "yıkıcı" bir orta saha oyuncusu aramaktan vazgeçmiş görünüyor. Bunun yerine takım, daha çok yönlü, teknik kapasitesi yüksek ve İngiltere Premier Lig'in gereksinimlerini karşılayan mobil oyunculara odaklanıyor. Andrey Santos ve Ederson gibi isimlerin tam olarak bu kriterlere uyduğu belirtiliyor.

Kulüp yetkililerine göre, 4-2-3-1 taktik dizilişinde iki yönlü orta saha oyuncusunun görev alması, tek bir saf ön liberonun görevini daha verimli bir şekilde yerine getirebilir. Bu durum, takımın orta sahadaki hareketliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Aurelien Tchouameni gibi yıldızlarla ilgili söylentiler olsa da kulüp daha gerçekçi seçenekleri değerlendiriyor.

Marcus Rashford'ın geleceği ve yeni planların uygulanması

Kulüp içindeki en önemli konulardan biri Marcus Rashford'ın geleceği olmaya devam ediyor. Şu anda 28 yaşındaki forvet ile olumlu görüşmeler yapılmış olsa da, satış ihtimali hala mevcut. Eğer Rashford takımdan ayrılırsa, Manchester United elde edilen geliri kanat oyuncuları transferine yönlendirecek. Şu anda West Ham oyuncusu Crysencio Summerville ve Everton forveti Iliman Ndiaye ana adaylar olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Manchester United'ın transfer pazarındaki imajını değiştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kulüp artık sadece ünlü isimlerin peşinden koşmuyor, uzun vadeli istikrarı ön planda tutuyor. Bu stratejinin ne kadar etkili olacağını ise yeni sezondaki sonuçlar gösterecek.