Beklenmedik şans: Müşteri Ryzen 7 7800X3D yerine yeni Ryzen 7 9800X3D teslim aldı

·51·Teknoloji
Beklenmedik şans: Müşteri Ryzen 7 7800X3D yerine yeni Ryzen 7 9800X3D teslim aldı

Bilgisayar teknolojileri dünyasında, müşterilerin genellikle dolandırıcılığa maruz kaldığına, yani pahalı bir ürün yerine ucuz veya arızalı bir cihaz aldığına dair haberler duyarız. Ancak Ukrayna'da yaşanan son olay bunun tam tersi oldu: Bir Reddit kullanıcısı, sipariş ettiği işlemciden çok daha pahalı ve güçlü bir model elde etti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Reddit forumunda jackinets kullanıcı adıyla kayıtlı olan kullanıcı, yerel mağazalardan birinden AMD Ryzen 7 7800X3D işlemcisi sipariş ettiğini belirtti. Bu model oyun tutkunları arasında en popüler çiplerden biri olmasına rağmen, kendisine teslim edilen ürün herkesi şaşırttı. Müşteri kutuyu açtığında, içinden AMD'nin en yeni ve daha güçlü modeli olan Ryzen 7 9800X3D'nin çıktığını gördü.

Ixbt.com haberine göre, müşteri Ryzen 7 7800X3D modelinin OEM versiyonu (kutusuz, sadece işlemcinin kendisi) için 14.075 Grivna (yaklaşık 350 ABD Doları) ödedi. Ancak kendisine gelen Ryzen 7 9800X3D modelinin o mağazadaki güncel fiyatı yaklaşık 19.500 Grivna (yaklaşık 475 Dolar) civarındadır. Böylece müşteri, hiçbir ek ücret ödemeden 125 Dolar kâr etmiş oldu.

Satıcının hatası ve teknik farklılıklar

Kullanıcının sosyal ağlarda paylaştığı fotoğraflarda, sipariş fişinde Ryzen 7 7800X3D yazdığı, ancak işlemcinin üzerinde Ryzen 7 9800X3D işaretlemesinin bulunduğu net bir şekilde görülüyor. Bu durum büyük olasılıkla depodaki bir çalışanın dikkatsizliği veya ürün sınıflandırma sistemindeki teknik bir hata nedeniyle gerçekleşti.

Ryzen 7 9800X3D, AMD'nin oyunlar için tasarlanmış en yeni nesil işlemcisi olup Zen 5 mimarisine dayanmaktadır. Önceki nesil Ryzen 7 7800X3D ile karşılaştırıldığında, yeni çip daha yüksek saat hızı ve geliştirilmiş önbellek sistemi (2. nesil 3D V-Cache) sayesinde oyunlarda önemli ölçüde daha yüksek performans sunmaktadır.

Özbekistan pazarında da bu işlemciler arasındaki fiyat farkı oldukça belirgindir. Ryzen 7 9800X3D şu anda en kıt ürünlerden biri olup, piyasadaki gerçek fiyatı genellikle önerilen fiyatın oldukça üzerindedir. Bu nedenle Ukraynalı müşteri sadece tasarruf etmekle kalmamış, aynı zamanda en modern teknolojiye de sahip olmuştur.

Bu olay sosyal ağlarda geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bunu "tersine dolandırıcılık" olarak adlandırıyor. Genellikle çevrimiçi mağazalar böyle bir hatayı fark ettiklerinde ürünün iade edilmesini isteyebilirler, ancak müşteri işlemciyi çoktan monte edip kullanmaya başladıysa, onu geri almak yasal açıdan zor bir durumdur.

AMDRyzenПроцессорТехнологияReddit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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