Rodri, Lamine Yamal'ı sakinliğe davet etti: İspanyol yıldız baskı altında mı?

·1·Spor
Rodri, Lamine Yamal'ı sakinliğe davet etti: İspanyol yıldız baskı altında mı?

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri, Dünya Kupası yarı finali öncesinde takımın en genç yıldızı Lamine Yamal'a seslenerek, onu sahadaki heyecanını ve aşırı kaygısını kontrol altına almaya çağırdı. Manchester City orta sahası, Barcelona yeteneğinin oyununun takım için kritik olduğunu vurgularken, kendini kanıtlama konusundaki aşırı hırsının bazen zarar verdiğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Fransa ile oynanacak kritik maç öncesinde Rodri, genç forvetin psikolojik durumuna dikkat çekti. Ona göre 19 yaşındaki futbolcu, yeteneklerini kanıtlama arzusu nedeniyle biraz gergin ve bu durum kanatlardaki doğal patlayıcı hareketlerini engelliyor. Goal.com'un haberine göre Rodri, Yamal'ın zekasını takdir ederek ona deneyimli tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

Deneyim ve gençlik dengesi

"O, hem topla hem topsuz oyunla bizim için çok önemli bir oyuncu. Lamine çok zeki bir çocuk ancak bazen kendini kanıtlama kaygısı onu aceleci davranmaya itiyor. Henüz 19 yaşında olduğunu unutmamak gerek, oyunun belirli anlarında onu sakinleştirmemiz gerekiyor" dedi Rodri, çeyrek final sonrası verdiği röportajda.

Lamine Yamal, büyük turnuvalarda 10 galibiyet alan en genç Avrupalı futbolcu olarak tarihe geçmiş olsa da, bu Dünya Kupası'ndaki verimliliği konusunda soru işaretleri oluşuyor. Turnuvaya küçük bir sakatlıkla gelen futbolcu, La Liga'daki parlak formunu tam olarak yansıtamıyor ve rakip ceza sahası çevresinde sık sık yalnız kalıyor.

Buna rağmen genç forvet, eleştirilere karşı soğukkanlı bir tutum sergiledi. Kendi ifadelerine göre kişisel istatistikler, takım başarısından daha önemli değil. "Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsak, kimse kaç gol attığımı hatırlamayacak. Hareketlerimle rakip savunmacıların dikkatini dağıtıp takım arkadaşlarıma boş alan yarattığım için mutluyum" diyor Yamal.

Euro 2024 sonrası gelişim

Rodri, Yamal'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferden sonra oldukça olgunlaştığını kabul etti. Artık o beklenmedik bir keşif değil, takımın yerleşik ve lider üyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kaptana göre genç futbolcu, sürekli kendini geliştirmeye ve büyüklerinin tavsiyelerini dinlemeye hazır.

"Euro 2024'te olgunluğunu göstermişti. Şimdi iki yaş daha büyüdü ve bu yaşta yaptıkları bizi şaşırtmıyor. Oyunu okuma konusunda hala öğreneceği şeyler var, bu onun yaşında doğal. En önemlisi dinlemeyi biliyor ve tutumuyla herkese örnek oluyor" diye ekledi Rodri.

İspanya ile Fransa arasındaki yarı final karşılaşması, sadece iki dev takımın mücadelesi değil, aynı zamanda Lamine Yamal gibi genç yeteneklerin büyük baskı altında ne kadar dayanıklı kalabileceğini gösterecek ciddi bir sınav olması bekleniyor.

ИспанияRodriLamine YamalЖаҳон ЧемпионатиFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Joan Laporta, Raphinha ve Karim Adeyemi transfer planlarını açıkladıJoan Laporta, Raphinha ve Karim Adeyemi transfer planlarını açıkladıBugün, 14:51Jarrod Bowen'den sürpriz karar: Liverpool ve Aston Villa teklifleri reddedilecek mi?Jarrod Bowen'den sürpriz karar: Liverpool ve Aston Villa teklifleri reddedilecek mi?Bugün, 14:37Florian Wirtz için sınav zamanı: Liverpool yıldızı 116 milyon sterlini hak edebilecek miFlorian Wirtz için sınav zamanı: Liverpool yıldızı 116 milyon sterlini hak edebilecek miBugün, 14:14Barcelona, Julian Alvarez transferi için Atletico Madrid'e ültimatom verdiBarcelona, Julian Alvarez transferi için Atletico Madrid'e ültimatom verdiBugün, 13:56Neymar milli takım kariyerini noktalayıp Las Vegas'ta pokere başladıNeymar milli takım kariyerini noktalayıp Las Vegas'ta pokere başladıBugün, 13:34Arsenal kadın futbol takımında devrim: Slegers kadroyu gençleştirmeyi ve şampiyonluğa dönmeyi hedefliyorArsenal kadın futbol takımında devrim: Slegers kadroyu gençleştirmeyi ve şampiyonluğa dönmeyi hedefliyorBugün, 13:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı