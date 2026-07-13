Rodri, Lamine Yamal'ı sakinliğe davet etti: İspanyol yıldız baskı altında mı?

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri, Dünya Kupası yarı finali öncesinde takımın en genç yıldızı Lamine Yamal'a seslenerek, onu sahadaki heyecanını ve aşırı kaygısını kontrol altına almaya çağırdı. Manchester City orta sahası, Barcelona yeteneğinin oyununun takım için kritik olduğunu vurgularken, kendini kanıtlama konusundaki aşırı hırsının bazen zarar verdiğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Fransa ile oynanacak kritik maç öncesinde Rodri, genç forvetin psikolojik durumuna dikkat çekti. Ona göre 19 yaşındaki futbolcu, yeteneklerini kanıtlama arzusu nedeniyle biraz gergin ve bu durum kanatlardaki doğal patlayıcı hareketlerini engelliyor. Goal.com'un haberine göre Rodri, Yamal'ın zekasını takdir ederek ona deneyimli tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

Deneyim ve gençlik dengesi

"O, hem topla hem topsuz oyunla bizim için çok önemli bir oyuncu. Lamine çok zeki bir çocuk ancak bazen kendini kanıtlama kaygısı onu aceleci davranmaya itiyor. Henüz 19 yaşında olduğunu unutmamak gerek, oyunun belirli anlarında onu sakinleştirmemiz gerekiyor" dedi Rodri, çeyrek final sonrası verdiği röportajda.

Lamine Yamal, büyük turnuvalarda 10 galibiyet alan en genç Avrupalı futbolcu olarak tarihe geçmiş olsa da, bu Dünya Kupası'ndaki verimliliği konusunda soru işaretleri oluşuyor. Turnuvaya küçük bir sakatlıkla gelen futbolcu, La Liga'daki parlak formunu tam olarak yansıtamıyor ve rakip ceza sahası çevresinde sık sık yalnız kalıyor.

Buna rağmen genç forvet, eleştirilere karşı soğukkanlı bir tutum sergiledi. Kendi ifadelerine göre kişisel istatistikler, takım başarısından daha önemli değil. "Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsak, kimse kaç gol attığımı hatırlamayacak. Hareketlerimle rakip savunmacıların dikkatini dağıtıp takım arkadaşlarıma boş alan yarattığım için mutluyum" diyor Yamal.

Euro 2024 sonrası gelişim

Rodri, Yamal'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferden sonra oldukça olgunlaştığını kabul etti. Artık o beklenmedik bir keşif değil, takımın yerleşik ve lider üyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kaptana göre genç futbolcu, sürekli kendini geliştirmeye ve büyüklerinin tavsiyelerini dinlemeye hazır.

"Euro 2024'te olgunluğunu göstermişti. Şimdi iki yaş daha büyüdü ve bu yaşta yaptıkları bizi şaşırtmıyor. Oyunu okuma konusunda hala öğreneceği şeyler var, bu onun yaşında doğal. En önemlisi dinlemeyi biliyor ve tutumuyla herkese örnek oluyor" diye ekledi Rodri.

İspanya ile Fransa arasındaki yarı final karşılaşması, sadece iki dev takımın mücadelesi değil, aynı zamanda Lamine Yamal gibi genç yeteneklerin büyük baskı altında ne kadar dayanıklı kalabileceğini gösterecek ciddi bir sınav olması bekleniyor.