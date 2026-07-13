SpaceX uzayda yapay zeka için veri merkezleri kuruyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, küresel teknolojik altyapıyı yeni bir seviyeye taşımayı planlıyor. Şirket, 2025 yılından itibaren Dünya yörüngesine yapay zeka (AI) sistemlerine hizmet veren ilk veri merkezlerini (data-center) fırlatmaya başlayacak. Bu projenin sadece işlem gücünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Dünya kaynaklarını koruma konusunda da devrim niteliğinde bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX yöneticisi, Teksas Valisi Greg Abbott ile yaptığı görüşmede bu stratejik planın detaylarını açıkladı. Ona göre, gelecek yıl ilk test uyduları uzaya gönderilecek, 2027-2028 yıllarına gelindiğinde ise bu süreç geniş çaplı bir hal alacak. Bu sayede uzayda yapay zeka görevlerini yerine getiren devasa bir hesaplama ağı oluşturulacak.

Dünya kaynaklarını koruma ve Starmind projesi

Elon Musk, işlem gücünü uzaya taşımanın temel nedenlerinden birinin Dünya yüzeyindeki sınırlı kaynaklar olduğunu vurguluyor. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik enerjisi ve soğutma için su gerektirir. Uzayda ise bu ihtiyaçlar güneş enerjisi ve vakum ortamındaki doğal soğutma sistemleri ile karşılanabilir. Bu da gezegenimizin ekolojisi üzerindeki olumsuz etkileri azaltacaktır.

Bu girişim, SpaceX tarafından geliştirilen Starmind projesinin bir parçasıdır. Starmind, yapay zeka algoritmalarını işlemek için uzmanlaşmış dünyanın en büyük yörünge altyapısı olmayı hedefliyor. ixbt.com verilerine göre, bu proje kapsamında uzaydaki işlem gücünün Starlink uyduları ile entegre edilmesi de ihtimal dahilindedir.

Yeni fabrika ve üretim kapasitesi

Planları hayata geçirmek için SpaceX, şu anda 1 milyon metrekarelik devasa bir fabrikanın inşaatına devam ediyor. Bu tesiste, doğrudan yapay zeka için tasarlanmış yeni nesil uydular üretilecek. İlginç olan ise Musk'a göre, bu tür yörünge veri merkezlerini tasarlamanın ve monte etmenin mevcut Starlink iletişim uydularından çok daha kolay olacağıdır.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel teknoloji topluluğu için bu haber, uzay teknolojileri ile yapay zekanın birbirine bağlılığı açısından önemlidir. Proje başarılı olursa, gelecekte ChatGPT gibi karmaşık sistemler veya NVIDIA çipleri tabanlı hesaplama süreçleri doğrudan yörüngede gerçekleştirilebilir. Bu, veri iletim hızını artırarak küresel dijital ekonomiye yeni bir ivme kazandıracaktır.