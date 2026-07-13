Kylian Mbappe İspanya'ya karşı: Eleştirmenlere cevap vermek için son şans

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasında oynanacak karşılaşma, Kylian Mbappe için sadece finale giden bir yol değil, aynı zamanda bir rövanş ve kendini kanıtlama arenası olacak. İki yıl önce Euro 2024 yarı finalinde La Roja'ya (İspanya) karşı alınan mağlubiyetin acısını çıkarmak isteyen Mbappe, aynı zamanda Madrid basınının bitmek bilmeyen eleştirilerine de sahada yanıt vermeyi hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Şu anda 27 yaşında olan Fransız forvet, turnuvaya kariyerinin en iyi fiziksel formunda geldi. Ancak kulüp düzeyindeki işleri beklendiği kadar yolunda gitmiyor. Real Madrid formasıyla geçirdiği iki sezon boyunca henüz büyük bir kupa kazanamadı. Bu durum, İspanya başkentindeki medya ve taraftarların üzerindeki baskıyı ciddi oranda artırdı.

Madrid'deki zorlu dönem ve basınla yaşanan gerilim

Mbappe, 2024 yılında Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olduğundan beri İspanyol gazetecilerle ilişkileri karmaşık bir hal aldı. Madrid formasıyla çıktığı 103 maçta 86 gol atmasına rağmen, takımın genel başarısızlığı bu istatistikleri gölgede bıraktı. Goal.com'un haberine göre, Los Blancos büyük kupaları kaybederken tüm eleştiri okları takımın yıldızı Mbappe'ye çevrilmiş durumda.

Özellikle 2025-26 sezonunun sonu, oyuncu için tam bir kabusa dönüştü. Real Madrid, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın oldukça gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih tarafından elendi. Bu başarısızlıkların gölgesinde, Mbappe'nin saha dışındaki davranışları da İspanyol basınında sert bir şekilde tartışıldı.

Fransa kaptanının özel rövanşı

Mbappe geçen sezon 40'tan fazla gol atmasına rağmen, sezonun ikinci yarısındaki performans düşüşü eleştirmenler için yeni bir konu oldu. Şubat ortasından sezon sonuna kadar sakatlıklar nedeniyle sadece dört kez rakip fileleri havalandırabildi. Şimdi ise kendisi için ikinci bir ev haline gelen ülkenin milli takımına karşı sahaya çıkarak tüm şüphelere son vermek istiyor.

Dünya Kupası yarı finalindeki bir galibiyet, Mbappe için şu açılardan kritik öneme sahip:

Euro 2024 yarı finalindeki mağlubiyetin İspanya'dan rövanşını almak;

Real Madrid taraftarlarına ve basınına hala dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu kanıtlamak;

Fransa milli takımını üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşımak.

Bu karşılaşma sadece iki güçlü milli takım arasındaki bir mücadele değil, aynı zamanda bir süper yıldızın itibarını geri kazanma savaşı olarak tarihe geçebilir. Eğer Mbappe İspanya'yı durdurmayı başarırsa, Madrid'e bir galip olarak dönecek ve kendisine yönelik negatif dalgayı kırmayı başaracaktır.