Ruben Amorim Manchester United yıldızlarını Milan'a davet ediyor

·1·Spor
Ruben Amorim Manchester United yıldızlarını Milan'a davet ediyor

İtalya'nın Milan kulübünün teknik direktörlüğüne getirilen Ruben Amorim, yeni projesini şekillendirirken eski takımı Manchester United'ın futbolcularına odaklanıyor. Portekizli çalıştırıcı, "Rossoneri" kadrosunu güçlendirmek amacıyla İngiliz kulübünden dört ismi listesine ekledi. Bu isimler arasında en büyük hedef olarak Faslı savunma oyuncusu Noussair Mazraoui görülüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Metro Sport'un haberine göre, Ruben Amorim, Milan yönetimine Mazraoui ile ilgilendiğini resmen iletti. Geçen yıl Bayern Münih'ten 17 milyon sterlin karşılığında Manchester'a transfer olan savunmacı, çok yönlü özellikleriyle teknik direktörün güvenini kazanmıştı. Amorim, onu sadece savunmada değil, oyun temposunu kontrol etmede de kilit bir figür olarak görüyor.

Transfer listesindeki diğer isimler

Mazraoui, Amorim'in tek hedefi değil. Teknik direktör, Manchester United kadrosundan üç futbolcuyu daha İtalya'ya getirmek istiyor:

  • Manuel Ugarte — Amorim onu Sporting CP döneminden beri yakından tanıyor;
  • Mason Mount — orta sahadaki yaratıcılığı artırmak için;
  • Amad Diallo — hücum hattına hız kazandırmak amacıyla.
Ancak bu transferleri gerçekleştirmek Milan için kolay olmayacak. Özellikle Manuel Ugarte'nin Dünya Kupası sırasında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle transfer piyasasındaki cazibesi bir miktar düşerken, Manchester United yönetimi Mason Mount ve Amad Diallo için gelen teklifleri değerlendirmeye niyetli olmadığını belirtti.

Ünlü transfer uzmanı Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında belirttiğine göre, kulüpler arasında henüz resmi görüşmeler başlamadı. Mazraoui'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da, Amorim'in ona olan kişisel ilgisi transfer döneminin son günlerinde durumu değiştirebilir.

Ruben Amorim, Manchester'da görev yaptığı dönemde Mazraoui hakkında övgü dolu sözler söylemişti. Teknik direktör, Goal.com'un aktardığına göre, "O modern bir futbolcu. Oyunu çok iyi okuyor, tekniği yüksek ve ikili mücadelelerde güçlü. Topla bu kadar güvenli oynayan oyunculara ihtiyacımız var" demişti.

Milan teknik direktörü, İngiltere'deki 14 aylık kariyerinin ardından İtalya'da yeni bir sayfa açmaya ve oyun tarzını geliştirmeye çalışıyor. Manchester United'dan yapmayı planladığı bu "akın", Serie A'da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MilanМанчестер ЮнайтедRuben AmorimТрансферларFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kylian Mbappe İspanya'ya karşı: Eleştirmenlere cevap vermek için son şansKylian Mbappe İspanya'ya karşı: Eleştirmenlere cevap vermek için son şansBugün, 12:33Cole Palmer yeni Eden Hazard olabilir mi: Uzmanlar futbolcunun düşüş nedenini açıkladıCole Palmer yeni Eden Hazard olabilir mi: Uzmanlar futbolcunun düşüş nedenini açıkladıBugün, 12:19Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: İngiltere Milli Takımı'nda neler oluyor?Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: İngiltere Milli Takımı'nda neler oluyor?Bugün, 12:10Joe Cole: “İngiltere, Lionel Messi ve Arjantin’i turnuvanın dışına itecek”Joe Cole: “İngiltere, Lionel Messi ve Arjantin’i turnuvanın dışına itecek”Bugün, 11:35Wimbledon 2026: Jannik Sinner şampiyonluk tahtını koruduWimbledon 2026: Jannik Sinner şampiyonluk tahtını koruduBugün, 11:16Mohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğduMohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğduBugün, 11:06
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı