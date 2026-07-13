Ruben Amorim Manchester United yıldızlarını Milan'a davet ediyor

İtalya'nın Milan kulübünün teknik direktörlüğüne getirilen Ruben Amorim, yeni projesini şekillendirirken eski takımı Manchester United'ın futbolcularına odaklanıyor. Portekizli çalıştırıcı, "Rossoneri" kadrosunu güçlendirmek amacıyla İngiliz kulübünden dört ismi listesine ekledi. Bu isimler arasında en büyük hedef olarak Faslı savunma oyuncusu Noussair Mazraoui görülüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Metro Sport'un haberine göre, Ruben Amorim, Milan yönetimine Mazraoui ile ilgilendiğini resmen iletti. Geçen yıl Bayern Münih'ten 17 milyon sterlin karşılığında Manchester'a transfer olan savunmacı, çok yönlü özellikleriyle teknik direktörün güvenini kazanmıştı. Amorim, onu sadece savunmada değil, oyun temposunu kontrol etmede de kilit bir figür olarak görüyor.

Transfer listesindeki diğer isimler

Mazraoui, Amorim'in tek hedefi değil. Teknik direktör, Manchester United kadrosundan üç futbolcuyu daha İtalya'ya getirmek istiyor:

Manuel Ugarte — Amorim onu Sporting CP döneminden beri yakından tanıyor;

Mason Mount — orta sahadaki yaratıcılığı artırmak için;

Amad Diallo — hücum hattına hız kazandırmak amacıyla.

Ancak bu transferleri gerçekleştirmek Milan için kolay olmayacak. Özellikle Manuel Ugarte'nin Dünya Kupası sırasında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle transfer piyasasındaki cazibesi bir miktar düşerken, Manchester United yönetimi Mason Mount ve Amad Diallo için gelen teklifleri değerlendirmeye niyetli olmadığını belirtti.

Ünlü transfer uzmanı Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında belirttiğine göre, kulüpler arasında henüz resmi görüşmeler başlamadı. Mazraoui'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da, Amorim'in ona olan kişisel ilgisi transfer döneminin son günlerinde durumu değiştirebilir.

Ruben Amorim, Manchester'da görev yaptığı dönemde Mazraoui hakkında övgü dolu sözler söylemişti. Teknik direktör, Goal.com'un aktardığına göre, "O modern bir futbolcu. Oyunu çok iyi okuyor, tekniği yüksek ve ikili mücadelelerde güçlü. Topla bu kadar güvenli oynayan oyunculara ihtiyacımız var" demişti.

Milan teknik direktörü, İngiltere'deki 14 aylık kariyerinin ardından İtalya'da yeni bir sayfa açmaya ve oyun tarzını geliştirmeye çalışıyor. Manchester United'dan yapmayı planladığı bu "akın", Serie A'da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.