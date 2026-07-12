OLED monitörler için yeni dönem: VESA DisplayHDR True Black 1400 standardı duyuruldu

·36·Teknoloji
OLED monitörler için yeni dönem: VESA DisplayHDR True Black 1400 standardı duyuruldu

Video Elektronik Standartları Birliği (VESA), ekran teknolojileri dünyasında yeni bir zirveyi belirleyen DisplayHDR True Black 1400 standardını resmen tanıttı. Bu yeni sertifikasyon, OLED ve QD-OLED panelleri için tasarlanmış olup görüntü kalitesini yepyeni bir seviyeye taşımayı vaat ediyor. Bu sadece rakamlardan ibaret değil, aynı zamanda gelecekteki premium monitörler ve dizüstü bilgisayarlar için sıkı bir kalite kontrolü anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, DisplayHDR True Black 1400 standardı, ekrandan çok yüksek teknik performans talep ediyor. Özellikle, böyle bir sertifikaya sahip olmak için ekranın pik parlaklığının en az 1400 cd/m² olması şart. Aynı zamanda, OLED teknolojisinin temel avantajı olan siyah derinliğinin korunması gerekiyor: siyah seviyesinin 0,0005 cd/m²'yi aşmaması lazım. Bu da kullanıcıya en parlak ve en karanlık sahnelerde bile eşsiz bir kontrast deneyimi sunuyor.

Teknik gereksinimler ve içerik üreticileri için fırsatlar

Yeni standart sadece pik parlaklığı değil, aynı zamanda tüm ekran yüzeyi boyunca tutarlı parlaklığı da denetliyor. DisplayHDR True Black 1400 gereksinimlerine göre, ekranın tamamında minimum parlaklığın 700 cd/m²'nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu, ekran boyutu büyüdükçe teknik olarak ulaşılması zor bir değerdir. Bu nedenle, bu sertifikaya sahip cihazlar piyasadaki en gelişmiş ve değerli modeller arasında yer alacaktır.

Uzmanlara göre, DisplayHDR True Black 1400 standardı, HDR içerik üreticileri için önemli bir adımdır. Artık yönetmenler, renk uzmanları (colorists) ve grafik tasarımcılar, oluşturdukları görüntünün nihai tüketicide nasıl görüneceğini daha kesin bir şekilde öngörebilecekler. VESA, bu adımla tüketiciler ve içerik üreticileri arasındaki güven köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Piyasadaki ilk cihazlar ve üreticilerin tepkisi

Şu an piyasada bu standardı karşılayan bağımsız monitörler bulunmuyor, ancak dizüstü bilgisayar segmentinde ilk örnek ortaya çıktı. Lenovo, dünyada bu sertifikayı alan ilk Yoga Pro 16 dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu, mobil cihazlarda bile profesyonel düzeyde görüntü kalitesine ulaşılabileceğini kanıtlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da yeni sertifikasyonu memnuniyetle karşıladı. Şirket, yıl sonuna kadar düzenlenecek büyük fuarlarda DisplayHDR True Black 1400 gereksinimlerini karşılayan yeni OLED ve QD-OLED panellerini sergilemeyi planlıyor. Bu durum, yakın gelecekte Samsung, Dell, ASUS gibi markaların yeni nesil monitörlerinde bu teknolojiyi göreceğimizin bir işaretidir.

Özbekistan pazarında da OLED panelli cihazlara olan talebin arttığını göz önüne alırsak, bu standardın uygulamaya konulması yerel profesyonel kullanıcılar ve oyuncular için de önem taşıyor. Yüksek kaliteli HDR görüntü, sadece oyunlarda değil, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü videoları izlerken de görsel deneyimi kökten değiştiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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