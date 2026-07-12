Airbus stratejisini değiştirdi: Dev uçakların yerini kompakt modeller alıyor

·35·Teknoloji
Airbus stratejisini değiştirdi: Dev uçakların yerini kompakt modeller alıyor

Havacılık dünyasının önde gelen devlerinden biri olan Airbus, önümüzdeki 20 yıla yönelik küresel tahminlerini güncelledi. Şirket, ilk kez pazar büyüme beklentilerini düşürdü ve ana odağını devasa A380 gibi uçaklardan kompakt ve verimli modellere kaydıracağını duyurdu. Bu değişim, dünya genelindeki hava yolu lojistiğinin kökten değiştiğinin bir göstergesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni rapora göre, 2026'dan 2045'e kadar olan dönemde dünya hava yolları toplam 42.060 yeni yolcu uçağını teslim alacak. Bu rakam, önceki tahminlere göre yüzde 1 daha düşüktür. Airbus analistleri bu hesaplamada sadece kendi ürünlerini değil, Boeing, Çinli COMAC ve Rus MS-21 projelerini de dikkate aldılar. Pazardaki yavaşlamanın temel nedenleri olarak jeopolitik istikrarsızlık ve ticaret kısıtlamaları gösteriliyor.

Büyük merkezlerden vazgeçme stratejisi

Airbus pazar analizi bölümü başkanı Antonio da Costa, sektörün pandemi sonrası toparlanmanın zirvesine ulaştığını belirtti. Artık hava yolları filoyu sadece genişletmeye değil, verimli bir şekilde yenilemeye odaklanıyor. Tahmin edilen yeni uçakların yaklaşık yüzde 47'si eski modelleri değiştirmek için satın alınacak. Bu oran önceki raporlarda yüzde 45 seviyesindeydi.

Şirket stratejisindeki en büyük dönüş, ultra büyük uçak konseptinden vazgeçilmesidir. Bir zamanlar gökyüzünün kralı olarak kabul edilen A380 modelinin üretiminin durdurulmasının ardından Airbus, artık A220 ve A321XLR gibi kompakt modellere yatırım yapıyor. Bu uçaklar, hava yollarının büyük transit merkezlerine (hub'lara) bağımlı kalmadan şehirler arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Asya pazarı ve yeni rotalar

Gelecekteki talebin büyük bir kısmı, yani yaklaşık 33.920 adedi dar gövdeli (tek koridorlu) uçaklara ait olacak. Bu segmentte Airbus A320neo ve Boeing 737 MAX gibi modeller arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor. Bölgesel açıdan ise Asya, dünya havacılığının ana motoru olmaya devam ediyor. Yeni uçakların neredeyse yarısı bu kıtaya teslim edilecek.

İlginç bir nokta ise Airbus'ın Hindistan pazarına büyük güven duymasıdır. Ülkenin iç hat uçuşlarındaki büyüme tahmini yüzde 8,9'dan yüzde 9,1'e yükseltildi. Aksine, Çin ile ilgili beklentiler biraz düşürülerek yıllık büyüme yüzde 4,7 seviyesinde belirlendi. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de kompakt ve uzun menzilli A321XLR gibi modeller, yeni uluslararası rotalar açmak için oldukça elverişli kabul ediliyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, hava yollarını temkinli olmaya zorluyor. Bu nedenle Airbus, geleceği sadece kapasitede değil, yakıt verimliliği ve uçuş esnekliğinde görüyor. Bu durum, havacılık endüstrisinde "devleşme" döneminin sona erdiğini ve verimlilik döneminin başladığını gösteriyor.

AirbusBoeingАвиацияТехнологияA321XLR
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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