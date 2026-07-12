SpaceX dünyanın en büyük roket fabrikası GigaBay'in iç görünümünü sergiledi

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, Florida'da inşa edilen devasa GigaBay hangarlarının iç kısmını gösteren görseller paylaştı. Bu tesis, Starship programının geleceği için kritik bir öneme sahip olup, insanlık tarihindeki en büyük roketlerin seri üretimi için planlanmıştır. Projenin devreye alınmasıyla uzay keşif hızının yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX'in uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Kiko Dontchev, sosyal medya hesabından tesisin içinden bir fotoğraf paylaştı. Dontchev'e göre, binaya şimdiden 420 ton kaldırma kapasitesine sahip devasa bir köprülü vinç kuruldu. Bu ekipman, Starship gemilerinin ve Super Heavy güçlendiricilerinin kaldırılması, taşınması ve nihai montaj süreçleri için kullanılacak.

Aynı anda 24 roket üretme kapasitesi

GigaBay tesisinin en önemli özelliği, benzeri görülmemiş ölçeğidir. ixbt.com verilerine göre, yeni fabrikanın içinde 24 çalışma istasyonu bulunacak. Bu, mühendislerin aynı anda yirmiden fazla roket üzerinde çalışmasına olanak tanıyacak. Bu kapasite, SpaceX'in uzay uçuşlarını hava yolu taşımacılığı gibi düzenli ve hızlı hale getirme stratejisini hayata geçirmesine yardımcı olacak.

İnşaat çalışmaları şu anda son aşamada. İlk etapta Starship ve Super Heavy segmentlerinin, şirketin Teksas'taki Starfactory tesisinden getirilmesi bekleniyor. Daha sonra ise Florida'daki bu tesis, tam döngülü bir üretim ve bakım merkezine dönüşecek. Bu durum, lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak.

Yeni tesis, ABD'nin doğu kıyısından gerçekleştirilecek uçuşları desteklemek amacıyla özel olarak inşa ediliyor. Tesis, öncelikli olarak Kennedy Uzay Merkezi'ndeki LC-39A fırlatma rampasına hizmet verecek. SpaceX, bu rampada yeni roketin ilk uçuşları için gerekli tüm altyapıyı halihazırda hazırlamış durumda.

Şirketin güncel planlarına göre, Starship roketinin Florida'daki bu sahadan ilk fırlatılışının yıl sonuna kadar gerçekleşmesi mümkün. Bu, sadece SpaceX için değil, tüm dünya kozmonotiği için önemli bir olay olacak; çünkü Starship, Mars ve Ay görevleri için ana ulaşım aracı olarak görülüyor.

Uzay meraklıları için bu gelişme oldukça dikkat çekici. Çünkü Starship gibi yeniden kullanılabilir sistemlerin başarısı, uyduları yörüngeye taşıma maliyetini ciddi oranda düşürecek. Bu durum, gelecekte yüksek hızlı uydu interneti ve uzay tabanlı izleme sistemlerinin daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayabilir.