Alexander Sørloth, Erling Haaland'a neden pas vermediğini açıkladı

·35·Spor
Alexander Sørloth, Erling Haaland'a neden pas vermediğini açıkladı

Dünya Kupası çeyrek finalindeki Norveç ve İngiltere karşılaşması, sadece sonucuyla değil, maçın kaderini belirleyen tartışmalı pozisyonla da uzun süre hafızalarda kalacak. Norveç 1-0 öndeyken, forvet Alexander Sørloth takım arkadaşı Erling Haaland'a gol pasını vermemeye karar verdi. Bu karar, İskandinav ekibinin mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın 44. dakikasında Martin Ødegaard'ın harika pasının ardından, Sørloth ve Erling Haaland, İngiliz savunmacı John Stones'a karşı ikiye bir pozisyonda yakalandılar. Birçok uzman ve taraftar, Sørloth'un topu boş durumdaki Erling Haaland'a aktarmasını bekliyordu ancak Atlético Madrid forveti pozisyonu tek başına bitirmeye çalıştı. Şutu Stones tarafından engellendi ve kaleci Jordan Pickford topu kolayca kontrol etti.

Hata ve sonuçları

Bu kaçan fırsattan sadece üç dakika sonra, İngiltere orta sahası Jude Bellingham skoru eşitlemeyi başardı. Goal.com'un haberine göre, maç sonu röportajında Sørloth o an neden böyle bir karar aldığını açıkladı. İfadesine göre, savunmacının hamleleri onu tereddüde düşürdü.

"Topu alıp başımı kaldırdığımda Stones pas kanalını kapatmış gibi geldi. Onun hamle yapmasını bekledim ama inisiyatif almadım. O pozisyonda tek isteğim Erling'e pas vermekti ancak fırsatın kapandığını hissedince şut çekmeye karar verdim," dedi Sørloth hareketlerini açıklarken.

İngiltere milli takımının eski forveti ve BBC uzmanı Alan Shearer, Sørloth'un hareketlerini sert bir dille eleştirdi. Ona göre forvetin daha hızlı karar vermesi ve durumu zorlaştırmadan topu Erling Haaland'a aktarması gerekiyordu. Shearer, İngiltere'nin bu pozisyonda sadece şanslı olduğunu vurguladı.

Norveç milli takımı teknik direktörü Ståle Solbakken de bu epizoda değindi. Gazeteciler teknik direktöre, stadyumdaki aşırı sıcak ve nemin oyuncunun yorgunluğuna ve yanlış karar vermesine neden olup olmadığını sordular. Solbakken, Sørloth'un 40-50 metrelik mesafeyi maksimum hızla katettiğini, bunun da odaklanmayı zorlaştırmış olabileceğini belirtti.

Buna rağmen teknik direktör, mağlubiyet için sadece hava koşullarını suçlamanın yanlış olduğunu ifade etti. "Skoru 2-0'a getirmek için büyük bir fırsattı. Futbolda böyle küçük detaylar maçın kaderini belirler," diye ekledi Solbakken. Sonuç olarak İngiltere, uzatmalarda 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

НорвегияАнглияЭрлинг ХоландАлександер СёрлотЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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