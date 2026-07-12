Xiaomi, mutfak için akıllı ve güvenli Mijia Timed Gas Stove 3 gazlı ocağını piyasaya sürdü

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ev aletleri ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kez, mutfakta yemek pişirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran ve güvenliği yeni bir seviyeye taşıyan Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W model yeni gazlı ocağını tanıttı. Cihaz sadece modern tasarımıyla değil, aynı zamanda yüksek ısı gücü ve akıllı özellikleriyle de öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin en önemli avantajı, her bir ocak gözü için ayrı ayrı ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonudur. Kullanıcılar yemek pişirme süresini 1 dakikadan 180 dakikaya kadar ayarlayabilirler. Belirlenen süre dolduğunda sistem otomatik olarak gaz akışını keser ve alevi söndürür. Bu özellik, özellikle uzun süreli pişirme gerektiren yemeklerde ev sahiplerinin işini kolaylaştırır ve güvenlik sağlar.

Yüksek güç ve enerji tasarrufu

Mijia Timed Gas Stove 3 modeli 5200 W güce sahiptir ve bu değer, ürünlerin çok hızlı ısınmasını sağlar. Xiaomi mühendisleri, cihazın ısı verimliliğinin (verim katsayısı) yüzde 70'e ulaştığını belirtiyor. Bu, Çin'in enerji verimliliği konusundaki birinci sınıf standardını tam olarak karşılamakta ve gaz tüketiminden önemli ölçüde tasarruf etmeye yardımcı olmaktadır.

Isının eşit dağılımı için cihazda çift devreli alev sistemi kullanılmıştır. İç halka hızlı ısıtmadan sorumlu iken, dış halka alevi tencere tabanının tüm kısımlarına eşit şekilde yayar. Kararlı yanma süreci ise iki devrede bulunan 168 özel delikli sistem tarafından sağlanır.

Tasarım ve kurulum kolaylığı

Dış görünüş olarak ocak, beyaz renkli dokulu cam panel ile kaplanmıştır. Bu yüzey sadece estetik açıdan güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda kirlenmeye karşı dayanıklıdır ve temizlenmesi oldukça kolaydır. ixbt.com verilerine göre, cihazın tabanı ayarlanabilir bir yapıya sahiptir, bu da onu farklı boyutlardaki mutfak tezgahlarına uyumlu hale getirir.

Yeni ürün şu anda JD.com dahil olmak üzere Çin'in büyük ticaret platformlarında satışa sunuldu. Cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatı yaklaşık 205 dolar civarındadır, ancak ilk satış döneminde alıcılar onu yaklaşık 175 dolara satın alabilirler. Xiaomi ürünlerinin pazarımızdaki popülaritesini göz önüne alırsak, bu akıllı gazlı ocağın önümüzdeki aylarda mağazalarda yerini alması bekleniyor.