Erling Haaland VAR kararına öfkeli: Norveç Dünya Kupası'na veda etti

Futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Erling Haaland, Norveç milli takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı oynadığı dramatik maçtaki mağlubiyetinin ardından tepkisini gizlemedi. Miami'deki stadyumda gerçekleşen karşılaşmada Norveçliler 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Ancak maçın ardından ana odak noktası sonuçtan ziyade hakemlerin tartışmalı kararı oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Torbjorn Lysaker Heggem tarafından atılan gol, VAR sisteminin müdahalesinden sonra iptal edildi. Hakemler, gol öncesinde Erling Haaland'ın Manchester City'deki müstakbel takım arkadaşı Elliot Anderson ile girdiği ikili mücadelede faul yaptığına hükmetti. İşte bu pozisyon maçın kırılma noktası oldu ve Norveç'in galibiyet umutlarını söndürdü.

VAR kararı ve Haaland'ın itirazı

Goal.com'un haberine göre, 25 yaşındaki forvet maç sonu verdiği röportajda kendini "boşlukta ve hüsrana uğramış" hissettiğini belirtti. Haaland'a göre, kendisi ile Elliot Anderson arasındaki mücadele normal bir oyun pozisyonuydu ve bu tür durumlarda faul çalınması futbolun doğasına aykırı. Yıldız oyuncu, hakemlerin kararını oldukça "zayıf" ve mesnetsiz olarak nitelendirdi.

"Açıkçası şu an içimde bir boşluk hissediyorum. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu pozisyonda faul olduğuna inanmıyorum. Elliot Anderson ile her ikili mücadelede olduğu gibi savaştım, o düştü ve gol iptal edildi. Eğer bu bir faulse, o zaman her maçta, her pozisyonda faul almam gerekir çünkü beni de sürekli itip çekiyorlar," dedi Erling Haaland.

Norveç milli takımının bir diğer oyuncusu, Fulham orta sahası Sander Berge de takım arkadaşının görüşlerini destekledi. Berge'ye göre, uluslararası arenadaki hakemlik kriterleri giderek anlamsızlaşıyor. Berge, eğer İngiltere Premier Ligi'nde de bu tür temaslara faul çalınsaydı, her hafta onlarca penaltı verilmesi gerekeceğini ekledi.

Turnuvanın gol krallığı yarışı

Takımının turnuvadan elenmesine rağmen, Erling Haaland kişisel istatistikleriyle Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Turnuva boyunca 7 gol atmayı başardı ve gol krallığı yarışında ilk üçte yer aldı. Şu anda sadece 8'er golü bulunan Kylian Mbappe ve Lionel Messi onun önünde yer alıyor.

Norveç için bu mağlubiyet oldukça ağır oldu, çünkü takım çeyrek finale kadar Brezilya gibi devleri eleyerek en iyi oyunlarından birini sergiliyordu. Ancak Miami'deki sıcak havada geçen maçta küçük detaylar ve VAR kararı, İskandinavların yarı final hayallerine son verdi. Haaland artık tüm dikkatini Manchester City'deki yeni sezona ve Elliot Anderson ile aynı kulüpte forma giymeye çevirecek.