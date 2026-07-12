Huawei teknolojik bağımsızlığa doğru: Şirket kendi DRAM bellek çiplerini üretiyor

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımlarının baskısı altında kendi yarı iletken ekosistemini oluşturmak için stratejik bir adım daha atıyor. Semiconductor Insider'ın haberine göre şirket, kendi DRAM bellek çiplerini üretmeye hazırlanıyor. Bu projenin sadece Huawei için değil, tüm Çin elektronik endüstrisi için dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu devasa proje sadece Huawei tarafından yürütülmüyor. Çinli bellek çipi üreticisi Swaysure ve devlet kurumları da projede iş birliği yapıyor. Plana göre taraflar, 12 inçlik silikon plakalar üretecek büyük bir tesis kuracak. Fabrikanın kapasitesi aylık 140 bin plakaya kadar çıkacak şekilde tasarlandı, bu da endüstriyel ölçekte oldukça önemli bir rakam.

Teknolojik seviye ve uzman kadro

İlk aşamada yeni fabrika, 28 nm teknolojik süreç temelinde DRAM bellekleri üretecek. Doğrusu bu gösterge, Samsung, SK hynix ve Micron gibi pazar liderlerinin modern çözümlerinin oldukça gerisinde kalıyor. Ancak bu adım, Huawei'nin cihazlarının bir kısmını garantili bileşenlerle tedarik etmesini ve dış piyasa koşullarına olan bağımlılığını hafifletmesini sağlayacak.

Projenin başarısını sağlamak için Huawei, sektörün en deneyimli uzmanlarını işe aldı. Edinilen bilgilere göre, yeni tesisi TSMC'nin eski bir yöneticisi yönetebilir. Ayrıca, stratejik danışmanlık pozisyonuna bir dönem DRAM üretimi konusunda uzmanlaşmış Japon Elpida şirketini yöneten bir uzman davet edildi. Bu tür deneyimli kadrolar, tesisin teknolojik süreçlerini kısa sürede devreye almaya yardımcı olacak.

Bu neden Huawei için hayati bir zorunluluk?

Şu anda küresel DRAM pazarının yaklaşık %95'i Samsung, SK hynix ve Micron olmak üzere üç büyük şirketin kontrolünde. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, bellek çiplerine olan talebi keskin bir şekilde artırdı. Bu durum pazarda kıtlığa yol açarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Huawei için kendi fabrikasına sahip olmak, fiyat dalgalanmalarından ve kıtlık riskinden korunmak anlamına geliyor.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar, Huawei'nin modern çipler ve bunların üretimi için gerekli ekipmanları tedarik etmesini yasaklıyor. Bu koşullar altında şirket, sadece işlemcileri değil, bellek çipleri gibi temel bileşenleri de kendi üretmek zorunda kalıyor. Çin hükümeti ise bu projeyi finansman, inşaat ve gerekli izinlerin alınması konusunda kapsamlı bir şekilde destekliyor.

Özetle, Huawei'nin bellek çipi pazarına girişi küresel teknoloji haritasını değiştirebilir. Teknolojik açıdan şimdilik liderlerin gerisinde kalsa da şirket, kendi kapalı üretim zincirini oluşturarak uzun vadeli istikrarı sağlamayı hedefliyor. Bu durum, gelecekte Çin'in yarı iletken sektöründeki bağımsızlığını daha da güçlendirecektir.