Dünya Kupası'nda 64 takım olabilir: Infantino yeni planları açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecekte Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 64'e çıkarma fikrini göz ardı etmiyor. Bu açıklama, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın gölgesinde geldi. Ancak FIFA başkanının bu küresel planları bizzat hayata geçirip geçiremeyeceği büyük bir soru işareti. Zamin.uz turnuvanın yeni formatı ve Infantino çevresinde patlak veren siyasi krizin detaylarını sunuyor.

«Herkes için fırsat»: 48 takımlı formattan 64 takımlı formata geçiş

56 yaşındaki futbol yöneticisi Blue Sport gazetesine verdiği röportajda, 48 takımlı mevcut turnuva formatının kendisini tamamen kanıtladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Infantino'ya göre, genişletilmiş format sayesinde dünya futbolunda yeni güçler yükseliyor:

Afrika fenomeni: Mevcut turnuvada Afrika kıtasından katılan 10 takımdan 9'u play-off aşamasına yükseldi. Kıyaslamak gerekirse, bir önceki Dünya Kupası'nda bu kıtadan sadece 5 temsilci yer almıştı.

Küresel eşitlik: Tüm kıtalardan gelen milli takımlar gol atmayı ve en az bir puan almayı başardı.

«Turnuvayı organize ederken onu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için açık hale getirmek önemlidir. Her ülkenin Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirme şansı olmalıdır», — dedi FIFA başkanı.

Hatırlatmak gerekirse, 64 takımlı formata geçiş girişimi 2025 yılında CONMEBOL başkanı Alejandro Dominguez tarafından ortaya atılmıştı. O, bu formatın FIFA'nın turnuvanın 100. yılını kutlayacağı 2030 Dünya Kupası'nda denenmesini önermiş ve Infantino da ESPN gazetesine verdiği demeçte bu fikri desteklemişti.

Donald Trump ve FIFA'daki kriz: Infantino güven kaybetti mi?

Infantino turnuvaların kapsamını genişletmeyi hayal etse de, koltuğunu koruması zorlaşıyor. ABD milli takımı forveti Folarin Balogun ile ilgili siyasi kriz, FIFA başkanının konumunu ciddi şekilde zayıflattı.

Kriz nasıl başladı? ABD'li forvet, Dünya Kupası son 16 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta (2-0) kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Ancak cezası beklenmedik bir şekilde ertelendi ve Belçika'ya karşı oynanan bir sonraki kritik maçta sahaya çıktı. Daha sonra, Balogun'un cezasının şartlıya çevrilmesini bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın Infantino'dan rica ettiği ortaya çıktı.

Bu durum, futbol federasyonlarının ve uluslararası medyanın sert tepkisine yol açtı. The Times gazetesinin üst düzey bir kaynağı durumu şu şekilde değerlendirdi:

«Futbola Trump'ınkinden daha büyük bir siyasi müdahale olamaz; FIFA'nın açıklama yapma çabaları ise anlamsız kaldı».

2027 seçimleri ve 2030 Dünya Kupası beklentileri

Haberlere göre, Gianni Infantino herhangi bir kural ihlali yaptığını reddediyor ve 2027 seçimlerinde aday olmayı planlıyor. Ancak itibarının ciddi şekilde zedelenmesi nedeniyle, kurum içinde ona karşı güçlü bir alternatif aday hazırlama çalışmaları başladı.

Katılımcı sayısı 64'e çıkarılsın ya da çıkarılmasın, yaklaşan 2030 Dünya Kupası futbol tarihindeki en kapsamlı turnuva olacağı kesin. Bu jübile turnuvası aynı anda 3 kıtada ve 6 ülkede düzenlenecek:

Kıta Ev sahibi ülkeler Güney Amerika Uruguay, Arjantin, Paraguay Avrupa İspanya, Portekiz Afrika Fas

64 takımlı formatın resmen yürürlüğe girmesi ise önümüzdeki yıllarda FIFA yönetiminde beklenen büyük değişikliklere ve siyasi çekişmelerin sonucuna bağlı kalacak.