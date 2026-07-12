Dünya Kupası'nda 64 takım olabilir: Infantino yeni planları açıkladı

·30·Spor
Dünya Kupası'nda 64 takım olabilir: Infantino yeni planları açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecekte Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 64'e çıkarma fikrini göz ardı etmiyor. Bu açıklama, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın gölgesinde geldi. Ancak FIFA başkanının bu küresel planları bizzat hayata geçirip geçiremeyeceği büyük bir soru işareti. Zamin.uz turnuvanın yeni formatı ve Infantino çevresinde patlak veren siyasi krizin detaylarını sunuyor.

«Herkes için fırsat»: 48 takımlı formattan 64 takımlı formata geçiş

56 yaşındaki futbol yöneticisi Blue Sport gazetesine verdiği röportajda, 48 takımlı mevcut turnuva formatının kendisini tamamen kanıtladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Infantino'ya göre, genişletilmiş format sayesinde dünya futbolunda yeni güçler yükseliyor:

  • Afrika fenomeni: Mevcut turnuvada Afrika kıtasından katılan 10 takımdan 9'u play-off aşamasına yükseldi. Kıyaslamak gerekirse, bir önceki Dünya Kupası'nda bu kıtadan sadece 5 temsilci yer almıştı.

  • Küresel eşitlik: Tüm kıtalardan gelen milli takımlar gol atmayı ve en az bir puan almayı başardı.

«Turnuvayı organize ederken onu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için açık hale getirmek önemlidir. Her ülkenin Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirme şansı olmalıdır», — dedi FIFA başkanı.

Hatırlatmak gerekirse, 64 takımlı formata geçiş girişimi 2025 yılında CONMEBOL başkanı Alejandro Dominguez tarafından ortaya atılmıştı. O, bu formatın FIFA'nın turnuvanın 100. yılını kutlayacağı 2030 Dünya Kupası'nda denenmesini önermiş ve Infantino da ESPN gazetesine verdiği demeçte bu fikri desteklemişti.

Donald Trump ve FIFA'daki kriz: Infantino güven kaybetti mi?

Infantino turnuvaların kapsamını genişletmeyi hayal etse de, koltuğunu koruması zorlaşıyor. ABD milli takımı forveti Folarin Balogun ile ilgili siyasi kriz, FIFA başkanının konumunu ciddi şekilde zayıflattı.

Kriz nasıl başladı? ABD'li forvet, Dünya Kupası son 16 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta (2-0) kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Ancak cezası beklenmedik bir şekilde ertelendi ve Belçika'ya karşı oynanan bir sonraki kritik maçta sahaya çıktı. Daha sonra, Balogun'un cezasının şartlıya çevrilmesini bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın Infantino'dan rica ettiği ortaya çıktı.

Bu durum, futbol federasyonlarının ve uluslararası medyanın sert tepkisine yol açtı. The Times gazetesinin üst düzey bir kaynağı durumu şu şekilde değerlendirdi:

«Futbola Trump'ınkinden daha büyük bir siyasi müdahale olamaz; FIFA'nın açıklama yapma çabaları ise anlamsız kaldı».

2027 seçimleri ve 2030 Dünya Kupası beklentileri

Haberlere göre, Gianni Infantino herhangi bir kural ihlali yaptığını reddediyor ve 2027 seçimlerinde aday olmayı planlıyor. Ancak itibarının ciddi şekilde zedelenmesi nedeniyle, kurum içinde ona karşı güçlü bir alternatif aday hazırlama çalışmaları başladı.

Katılımcı sayısı 64'e çıkarılsın ya da çıkarılmasın, yaklaşan 2030 Dünya Kupası futbol tarihindeki en kapsamlı turnuva olacağı kesin. Bu jübile turnuvası aynı anda 3 kıtada ve 6 ülkede düzenlenecek:

Kıta

Ev sahibi ülkeler

Güney Amerika

Uruguay, Arjantin, Paraguay

Avrupa

İspanya, Portekiz

Afrika

Fas

64 takımlı formatın resmen yürürlüğe girmesi ise önümüzdeki yıllarda FIFA yönetiminde beklenen büyük değişikliklere ve siyasi çekişmelerin sonucuna bağlı kalacak.

Жанни ИнфантиноFIFAАҚШMeksikaKanada
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alexander Sørloth, Erling Haaland'a neden pas vermediğini açıkladıAlexander Sørloth, Erling Haaland'a neden pas vermediğini açıkladıDün, 23:18Neymar Orlando parkında tekerlekli sandalyeyle görüntülendi: Brezilyalı efsane yorgun mu?Neymar Orlando parkında tekerlekli sandalyeyle görüntülendi: Brezilyalı efsane yorgun mu?Dün, 22:50Haaland Norveç hakkında konuştu: “Artık kendimizi gösterme vakti geldi”Haaland Norveç hakkında konuştu: “Artık kendimizi gösterme vakti geldi”Dün, 22:41Erling Haaland VAR kararına öfkeli: Norveç Dünya Kupası'na veda ettiErling Haaland VAR kararına öfkeli: Norveç Dünya Kupası'na veda ettiDün, 22:35Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyorCristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyorDün, 22:35FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadyumun çimlerini satışa çıkarıyorFIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadyumun çimlerini satışa çıkarıyorDün, 22:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı