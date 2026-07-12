Arsenal, Julian Alvarez transferini hızlandırıyor: Londra ekibi büyük bir hamleye hazırlanıyor

·55·Spor
Arsenal, Julian Alvarez transferini hızlandırıyor: Londra ekibi büyük bir hamleye hazırlanıyor

Londra'nın Arsenal kulübü, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'in transferi için görüşmeleri hızlandırdı. Teknik direktör Mikel Arteta, Arjantinli yıldızı yeni sezon öncesi hazırlık kampları başlamadan önce kadrosuna katmayı hedefliyor. The Independent'ın haberine göre, "Topçular" bu konuda oldukça kararlı adımlar atıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Atletico Madrid yönetimi, as forvetini İspanya içindeki rakipleri Barcelona veya Real Madrid'e satmama kararı aldı. Madrid ekibi ile Katalanlar arasındaki ilişkiler son dönemde ciddi şekilde bozulmuş durumda. Bu durum, İspanyol kulübünün oyuncusunu ülke dışına göndermeye daha sıcak bakması nedeniyle Arsenal için transfer yolunu açık bırakıyor.

Julian Alvarez, son uluslararası maçlardaki kahramanlıklarıyla değerini daha da artırdı. Özellikle Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre kalesine attığı uzak mesafeli gol, onun üst düzey yeteneğinin bir başka kanıtı oldu. Arsenal yönetimi, tam da böyle bir oyuncunun şampiyonluk yarışında takımdaki eksik parça olduğuna inanıyor.

Fiyat farkı ve müzakereler

Şu anda transferin önündeki en büyük engel oyuncunun bonservis bedeli. Gelen bilgilere göre Arsenal, forvet oyuncusu için 90 milyon sterlinden fazla harcama yapmak istemiyor. Buna karşılık Atletico Madrid, yıldızını 100 milyon sterlinden aşağı bir rakama bırakmaya niyetli değil. Taraflar arasındaki görüşmelerde Londra kulübünün sportif direktörü Andrea Berta önemli bir rol oynuyor.

Alvarez ile Paris Saint-Germain de ilgileniyordu ancak Fransızlar şimdilik sadece durumu izlemekle yetiniyor. Bu durum Arsenal'i yarışta açık ara favori konumuna getirdi. Oyuncu için İngiltere Premier League yabancı bir lig değil; 2022-2024 yılları arasında Manchester City formasıyla iki kez şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

Geçen sezon Julian Alvarez tüm kulvarlarda 49 maça çıktı, 20 gol attı ve 9 asist yaptı. Bu verimlilik, Arteta'nın hücum hattını güçlendirme planlarıyla tamamen örtüşüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu Londra kulübü için yaz transfer döneminin en büyük anlaşması olacak.

Ayrıca Arsenal sadece Alvarez ile sınırlı kalmak istemiyor. Kulüp, Aston Villa orta sahası Morgan Rogers ile de görüşmeler yürütüyor. Ancak uluslararası turnuvalar ve oyuncuların milli takımlardaki görevleri birçok transfer sürecini biraz yavaşlatıyor. Yine de Arsenal yönetimi, sezon başlamadan önce ana transferleri tamamlamayı planlıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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