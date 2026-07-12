FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadyumun çimlerini satışa çıkarıyor

FIFA 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan MetLife Stadium'un çim parçalarının hatıra eşyası olarak satışa sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre setlerin fiyatı 450 dolar ile 3000 dolar arasında değişecek. Setlerin içerisinde reçine içine yerleştirilmiş bir çim parçası, ürünün orijinalliğini doğrulayan bir USB bellek ve seçilen pakete göre final maçına ait hatıra bileti, top minyatürü ile sembolik kristal kupa yer alabilir.

Ürünler yalnızca final maçından sonra, yani 19 Temmuz'dan itibaren alıcılara gönderilecek. Gönderimlerin ABD ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşlar için yapılacağı belirtiliyor.

Bu koleksiyondan 2026 adet üretilmesi planlanıyor. Beklenen toplam gelirin 11,2 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.