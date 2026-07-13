SpaceX, Starship için güncellenmiş devasa tutucu mekanizmasını sergiledi

·1·Teknoloji
SpaceX, Starship için güncellenmiş devasa tutucu mekanizmasını sergiledi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship için tasarlanan güncellenmiş fırlatma rampasının çalışma sürecini gösterdi. Teksas'taki Starbase uzay üssünde kurulan ve Orbital Launch Mount (OLM) olarak adlandırılan bu düzenek, roketin güvenli kalkışını sağlamada kritik bir öneme sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İnternet ağlarında yayılan videolarda, Super Heavy hızlandırıcısını fırlatma öncesinde tutan devasa mekanik "pençeler" yani kıskaç sisteminin senkronize hareketi yer alıyor. Bu mekanizma, roket motorları tam güce ulaşana kadar onu yerde tutma ve gereken saniyede serbest bırakma görevini yerine getiriyor.

Teknolojik karmaşıklık ve güvenlik

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, söz konusu halka şeklindeki sistem, Super Heavy birinci aşamasının tabanı etrafında yer alıyor. Bu sistem, 33 adet Raptor motoru aynı anda çalıştığında oluşan devasa basınca ve titreşimlere dayanmak zorunda. Motorlar kararlı bir şekilde çalışmaya başladığı anda, kıskaçlar aynı anda açılıyor ve rokete zarar vermemek için hızla kenara çekiliyor.

Bu modernize edilmiş fırlatma rampası, önceki testlerde tespit edilen eksiklikleri gidermek ve uçuş sürecini daha güvenilir hale getirmek amacıyla oluşturuldu. SpaceX mühendisleri, her saniyenin ve milimetrenin önemli olduğu bu süreci otomatikleştirmek için uzun süre çalıştılar.

Bir sonraki uçuşa hazırlık

Şirket kısa süre önce, Super Heavy V3 modelinin birinci aşamasının statik ateşleme testlerini (static fire test) içeren yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar da yayınlamıştı. Bu testler, roketin uçuşa hazır olup olmadığını kontrol etmenin son aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.

SpaceX tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Starship sisteminin bir sonraki, yani 13. test uçuşunun bu yılın 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu uçuş kapsamında sadece roketin kalkışı değil, aynı zamanda çeşitli parçalarının geri indirilmesi teknolojileri de test edilecek.

Starship projesi, insanlığı Ay ve Mars'a ulaştırmayı hedefleyen en büyük uzay programlarından biri olup, her başarılı testi uzay turizmi ve gezegenler arası uçuşlar dönemini yakınlaştırıyor. Özbekistan'daki uzay teknolojisi meraklıları için de bu süreçler ilgi çekici; çünkü bu tür başarılar, küresel internet kapsamı ve uydu iletişimi gelişimini doğrudan etkiliyor.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКосмос
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Max mesajlaşma uygulamasında kanal yorum özelliği kullanıma sunulduÖzbekistan'ın Max mesajlaşma uygulamasında kanal yorum özelliği kullanıma sunulduBugün, 14:59S7 Airlines ve UAC arasında Tu-214 uçakları üzerine görüşmeler devam ediyorS7 Airlines ve UAC arasında Tu-214 uçakları üzerine görüşmeler devam ediyorBugün, 14:256 milyon dolarlık fırsat: Startup'lar için büyük yarışma6 milyon dolarlık fırsat: Startup'lar için büyük yarışmaBugün, 14:22Apple M7 Ultra çipi rekor seviyede 1,5 TB RAM desteği sunacakApple M7 Ultra çipi rekor seviyede 1,5 TB RAM desteği sunacakBugün, 13:58Apple, iPhone 20 üzerinde çalışmalara başladı: Yıl dönümü akıllı telefonu tamamen farklı bir görünüme kavuşacakApple, iPhone 20 üzerinde çalışmalara başladı: Yıl dönümü akıllı telefonu tamamen farklı bir görünüme kavuşacakBugün, 13:25SpaceX yeni nesil Starlink uydularını kasten atmosferde yakacakSpaceX yeni nesil Starlink uydularını kasten atmosferde yakacakBugün, 12:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi