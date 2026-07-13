Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship için tasarlanan güncellenmiş fırlatma rampasının çalışma sürecini gösterdi. Teksas'taki Starbase uzay üssünde kurulan ve Orbital Launch Mount (OLM) olarak adlandırılan bu düzenek, roketin güvenli kalkışını sağlamada kritik bir öneme sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İnternet ağlarında yayılan videolarda, Super Heavy hızlandırıcısını fırlatma öncesinde tutan devasa mekanik "pençeler" yani kıskaç sisteminin senkronize hareketi yer alıyor. Bu mekanizma, roket motorları tam güce ulaşana kadar onu yerde tutma ve gereken saniyede serbest bırakma görevini yerine getiriyor.

Teknolojik karmaşıklık ve güvenlik

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, söz konusu halka şeklindeki sistem, Super Heavy birinci aşamasının tabanı etrafında yer alıyor. Bu sistem, 33 adet Raptor motoru aynı anda çalıştığında oluşan devasa basınca ve titreşimlere dayanmak zorunda. Motorlar kararlı bir şekilde çalışmaya başladığı anda, kıskaçlar aynı anda açılıyor ve rokete zarar vermemek için hızla kenara çekiliyor.

Bu modernize edilmiş fırlatma rampası, önceki testlerde tespit edilen eksiklikleri gidermek ve uçuş sürecini daha güvenilir hale getirmek amacıyla oluşturuldu. SpaceX mühendisleri, her saniyenin ve milimetrenin önemli olduğu bu süreci otomatikleştirmek için uzun süre çalıştılar.

Bir sonraki uçuşa hazırlık

Şirket kısa süre önce, Super Heavy V3 modelinin birinci aşamasının statik ateşleme testlerini (static fire test) içeren yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar da yayınlamıştı. Bu testler, roketin uçuşa hazır olup olmadığını kontrol etmenin son aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.

SpaceX tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Starship sisteminin bir sonraki, yani 13. test uçuşunun bu yılın 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu uçuş kapsamında sadece roketin kalkışı değil, aynı zamanda çeşitli parçalarının geri indirilmesi teknolojileri de test edilecek.

Starship projesi, insanlığı Ay ve Mars'a ulaştırmayı hedefleyen en büyük uzay programlarından biri olup, her başarılı testi uzay turizmi ve gezegenler arası uçuşlar dönemini yakınlaştırıyor. Özbekistan'daki uzay teknolojisi meraklıları için de bu süreçler ilgi çekici; çünkü bu tür başarılar, küresel internet kapsamı ve uydu iletişimi gelişimini doğrudan etkiliyor.