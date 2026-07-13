İsveç'teki Viking Dönemi Mezarında Üzerinde "Allah" Yazılı Yüzük Bulundu

·5·Dünya
İsveç'teki Viking Dönemi Mezarında Üzerinde "Allah" Yazılı Yüzük Bulundu

İsveç'teki Birka adasında yürütülen arkeolojik araştırmalar sırasında Viking dönemine ait Arapça yazılı bir yüzük bulundu.

Edinilen bilgilere göre eser yaklaşık 850 yılına tarihleniyor. Yüzük, bir kadın mezarında kıyafetler ve diğer takılarla birlikte keşfedildi.

Yüzük gümüşten yapılmıştır. Üzerindeki pembe-mor süslemenin başlangıçta değerli bir taş olduğu düşünülmüştü. Ancak sonraki incelemeler, bunun renkli camdan yapıldığını ortaya koydu.

Yüzükteki Kufi yazısı "Allah için" şeklinde okunmaktadır. Bu yazı, buluntuyu daha da ilginç kılıyor; çünkü Viking döneminde İskandinavya ile İslam dünyası arasında doğrudan temaslar olduğuna işaret ediyor.

Arkeologlar bu eseri, İskandinav mezarlıklarında bulunan türünün tek örneği olarak değerlendiriyor. Yüzük şu anda Stockholm'deki İsveç Tarih Müzesi'nde sergilenmektedir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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