Slaven Bilić Hırvatistan'a döndü: Dalić sonrası yeni dönem

Hırvatistan milli takımında büyük bir dönem sona erdi ve tanıdık bir isim yeniden sahneye çıktı. Zlatko Dalić'in 9 yıllık görev süresinin ardından milli takımın başına tekrar Slaven Bilić getirildi.

HNS kararı oybirliğiyle kabul etti

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), Slaven Bilić'in milli takım teknik direktörü olarak atandığını resmen açıkladı.

Kurumun açıklamasına göre, HNS Başkanı Marijan Kustić'in teklifi Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle desteklendi.

Karar alınmadan önce federasyonun uzmanlar komitesi de Bilić'in adaylığını tam olarak onayladı.

Dalić dönemi nasıl sona erdi?

Daha önce Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Bunun ardından Zlatko Dalić, 9 yıl sonra milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.

Dalić, Hırvat futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kalacak. Onun döneminde takım 2018 Dünya Kupası'nda finale yükselmiş, 2022 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynamıştı.

Bilić için ikinci dönüş

Slaven Bilić, Hırvatistan milli takımını yakından tanıyor. 2006-2012 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı.

O dönemde Hırvatistan mücadeleci, karakterli ve hücumcu bir takım olarak dikkat çekiyordu. Şimdi ise Bilić'in önünde bambaşka bir görev var: Dalić sonrası kuşak değişimini sancısız bir şekilde gerçekleştirmek.

Teknik Direktör Dönem Önemli Olay Slaven Bilić 2006–2012 Euro 2008 çeyrek finali Zlatko Dalić 2017–2026 2018 Dünya Kupası finali, 2022 Dünya Kupası yarı finali Slaven Bilić 2026'dan itibaren yeni bir aşama başladı

Bilić nerelerde çalıştı?

Bilić kariyeri boyunca birçok kulüpte teknik direktörlük yaptı. Bunlar arasında Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Watford ve diğer takımlar yer alıyor.

Farklı liglerdeki tecrübesi Hırvatistan için faydalı olabilir. Çünkü milli takım şu anda karmaşık bir süreçten geçiyor: büyük isimler yavaş yavaş ayrılıyor ve yeni liderlerin henüz yerlerini tam olarak sağlamlaştırması gerekiyor.

Hırvatistan'ın önündeki görev nedir?

Hırvatistan son yıllarda dünya futbolunda istikrarlı bir güç olarak tanındı. Ancak Dalić'in gidişinden sonra takımın gelecekteki rotası büyük bir soru işareti.

Bilić'in görevi sadece sonuç almak değil. Takım ruhunu korumalı, yeni oyuncuları ana kadroya dahil etmeli ve Hırvatistan'ı gelecek büyük turnuvalara hazırlamalı.

Burada 'geri döndüm, her şey otomatik olarak harika olacak' mantığı işlemez. Futbolda nostalji güzeldir ancak puanı taktik ve sonuç getirir.

Dönüşün romantizmi ve gerçek baskı

Bilić'in dönüşü taraftarlar için duygusal bir olay. Milli takım ortamını, Hırvat futbolunun karakterini ve büyük turnuvaların baskısını iyi biliyor.

Ancak bu dönüş büyük bir baskıyı da beraberinde getiriyor. Dalić sonrası her sonuç kıyaslanacak. Her mağlubiyet 'Dalić döneminde böyle değildi' tartışmalarını tetikleyebilir.

Bu nedenle Bilić için ilk görev, güveni hızla yeniden tesis etmek ve takıma net bir oyun felsefesi kazandırmak.

Hırvatistan'da yeni bir sayfa açıldı

Slaven Bilić'in Hırvatistan milli takımına dönüşü, milli takım tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bir tarafta yakından tanıdığı bir uzman, diğer tarafta ise tamamen yeni şartlar ve yeni bir nesil var.

Şimdi asıl soru şu: Bilić ikinci denemesinde Hırvatistan'ı tekrar Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından biri haline getirebilecek mi?