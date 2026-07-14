Telegram bağlantılarında sorun: t.me alan adı tarayıcılarda çalışmıyor

·6·Teknoloji
Telegram bağlantılarında sorun: t.me alan adı tarayıcılarda çalışmıyor

Telegram mesajlaşma uygulamasının uzun yıllardır simgesi haline gelen ve kanallara, gruplara ve profillere yönlendiren kısa t.me alan adı, beklenmedik bir şekilde tarayıcılarda çalışmayı durdurdu. Bu sorun nedeniyle kullanıcılar, web tarayıcıları üzerinden mesajlaşma uygulamasındaki içeriğe erişmekte zorluk yaşıyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildirildi. haber

Sorunun temel nedeni olarak .me alan adı operatörü tarafından getirilen bazı kısıtlamalar gösteriliyor. "Kod Durova" yayınındaki habere göre, tam da bu teknik kısıtlamalar nedeniyle t.me formatındaki bağlantılar artık eskisi gibi tarayıcı üzerinden Telegram uygulamasına yönlendirme işlevini yerine getiremiyor.

Yeni alan adı ve çözümler

Telegram ekibi ortaya çıkan duruma hızla müdahale etti ve sorunu çözmek için telegram.me alan adına geçiş yaptı. Artık mesajlaşma uygulaması içinde bir mesaj, gönderi veya kanal bağlantısını kopyalarken, uygulama otomatik olarak eski t.me yerine yeni ve daha uzun formatlı telegram.me adresini sunuyor.

Belirtmek gerekir ki bu değişiklikler yalnızca harici tarayıcılar (Google Chrome, Safari, Mozilla vb.) üzerinden yapılan erişimleri kapsamaktadır. Telegram uygulamasının kendi içinde ise t.me formatındaki eski bağlantılar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının algoritmaları eski adresleri hala tanıyor ve kullanıcıyı istenen hedefe yönlendiriyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu değişiklik büyük önem taşıyor, çünkü ülkemizde Telegram en popüler iletişim aracı ve bilgi kaynağıdır. Birçok girişimci ve blogger, reklam materyallerinde t.me kısa bağlantısını kullanıyordu. Artık bu bağlantıların tarayıcıda açılmaması, kullanıcı trafiğini bir miktar etkileyebilir.

Uzmanlara göre, bu tür teknik değişiklikler geçici bir nitelik taşıyabilir veya Telegram platformunun kendi alan adı altyapısını güçlendirmesine vesile olabilir. Şimdilik kullanıcılara kendi kaynaklarındaki bağlantıları güncellemeleri ve telegram.me formatını kullanmaları tavsiye ediliyor.

TelegramİnternetTeknolojiBağlantıAlan Adı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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