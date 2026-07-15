İspanya finalde: Fransa'yı durduran gecenin kahramanı...

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek turnuva finaline yükseldi. Büyük yıldızların kapışması beklenen maçta son sözü İspanyollar söyledi.

Fransa'nın hücumu işlemedi

Fransa bu maça Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi hücum oyuncularıyla büyük umutlarla çıkmıştı. Ancak İspanya savunmada çok disiplinli oynadı ve rakibin en büyük silahı olan hızlı hücumlarını durdurmayı başardı.

İspanya ise topa sahip olma, baskıyı düşürmeme ve doğru zamanda golü bulma stratejisiyle oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Oyarzabal perdeyi açtı

Karşılaşmanın ilk yarısında İspanya önemli bir üstünlük kurdu. Mikel Oyarzabal penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Bu gol Fransa için ağır bir darbe oldu. Çünkü Didier Deschamps'ın öğrencileri maçı kurtarmak için daha fazla açılmak zorundaydı. İspanya ise bu durumu fırsat bilerek boş alanları değerlendirmeye devam etti.

Pedro Porro gecenin kahramanı oldu

İkinci yarıda Pedro Porro, İspanya'nın üstünlüğünü perçinledi. İkinci golü kaydeden savunma oyuncusu, yarı finalin kaderini fiilen belirledi.

Maç sonunda Porro, maçın adamı seçildi. Bu tesadüf değil: Sadece savunmada güven vermedi, aynı zamanda hücumda final biletini getiren golü attı.

Gösterge Bilgi Maç Fransa — İspanya Skor 0:2 Goller Oyarzabal, Pedro Porro Maçın Oyuncusu Pedro Porro Sonuç İspanya finalde

Mbappe için zor gece

Bu maç Fransa'nın lideri Kylian Mbappe için de kolay geçmedi. Yarı final öncesi fiziksel durumuyla ilgili soru işaretleriyle sahaya çıkmıştı.

İspanyol savunmacılar ona geniş alan bırakmamaya çalıştı. Mbappe'nin alışılagelmiş patlayıcı gücünü sergileyebileceği bölgelerde sürekli kontrol altında tutuldu.

Fransa'nın hücumdaki etkisizliği tam da burada hissedildi: Mbappe tam kapasiteyle devreye giremeyince, takımın en tehlikeli planı işlemez hale geldi.

İspanya'nın planı kusursuz işledi

Luis de la Fuente'nin öğrencileri yarı finalde çok olgun bir futbol sergiledi. Fransa'yı telaşlandırmadılar ama rakibe de nefes aldırmadılar.

İspanya'nın galibiyetinde üç temel faktör öne çıktı:

• merkezde kontrol;

• savunmada disiplin;

• kritik anlarda soğukkanlılık.

Böyle maçlarda çok gol atmak şart değil. Önemli olan rakibin kendi oyununu oynamasına izin vermemek. İspanya tam olarak bunu başardı.

Finaldeki rakip kim olacak?

İspanya finalde Arjantin — İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

Bu durum, Dünya Kupası'nın finalinde büyük bir heyecan yaratacak. Arjantin finale çıkarsa İspanya, Messi liderliğindeki son dünya şampiyonuyla karşılaşacak. İngiltere kazanırsa, finalde Avrupa futbolunun iki büyük ekolü karşı karşıya gelecek.

Fransa final şansını kaybetti

Fransa finale ulaşamadı. Deschamps'ın ekibi yarı finalde İspanya engelini aşamadı ve turnuvayı farklı bir ruh haliyle tamamlayacak.

Fransa için bu mağlubiyetin acı verici olması doğal. Çünkü kadro güçlü, hırslar büyük ve Mbappe etrafındaki beklentiler çok yüksekti.

Ancak futbolda bazen isimler değil, oyun planı ve uygulama seviyesi belirleyicidir. Bu gece İspanya bu açıdan üstündü.

İspanya finali hak etti

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda bir büyük adım daha attı. Fransa gibi güçlü bir rakibe karşı alınan 2-0'lık galibiyet, takımın finali ne kadar hak ettiğini gösterdi.

Artık tüm gözler finalde. İspanya'nın rakibi henüz belli değil ancak bir şey kesin: de la Fuente'nin takımı final maçına büyük bir özgüvenle çıkacak.

Sizce İspanya finalde de aynı soğukkanlılıkla oynayabilecek mi, yoksa Arjantin — İngiltere eşleşmesinin galibi onlar için daha zorlu bir sınav mı olacak?