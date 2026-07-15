Didier Deschamps itiraf etti: Fransa İspanya karşısında nerede kaybetti?

·2·Spor
Didier Deschamps itiraf etti: Fransa İspanya karşısında nerede kaybetti?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, İspanya'ya 2-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Didier Deschamps hakem yönetimiyle ilgili soru işaretleri olduğunu belirtti ancak mağlubiyetin asıl nedeninin Fransa'nın kendi performansı olduğunu da kabul etti.

“Teknik açıdan rakibimizin gerisinde kaldık”

Deschamps, M6 kanalına verdiği röportajda oyuncuların hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorgun olduğunu vurguladı. Ancak bahaneyi sadece yorgunlukta veya hakem kararlarında aramadı.

Fransa teknik direktörü, “Dürüst olmalıyız: Teknik açıdan rakibimizin gerisinde kaldık. Bu bizim sorumluluğumuz” dedi.

Bu sözler, Fransa'nın mağlubiyetinin en önemli özeti oldu. Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya karşısında gereken isabeti, hızı ve soğukkanlılığı gösteremedi.

Hakem yönetimi soru işareti bıraktı

Fransız çalıştırıcı, maçta bir dizi tartışmalı pozisyon olduğunu gizlemedi. Özellikle yarı final gibi büyük bir maçı yöneten hakemin seviyesi hakkında imalarda bulundu.

Deschamps, “Bu seviyedeki bir yarı finali yönetmek için bu hakemin kapasitesi yeterli mi? Bu soruya cevap vermeyeceğim” dedi.

Buna rağmen mağlubiyeti sadece hakem yönetimine bağlamak istemedi. Sözlerinde asıl vurgu, Fransa'nın kendi hatalarına yapıldı.

“Mağlubiyetin temel nedeni, daha kötü oynamamızdı”

Deschamps'ın en önemli itirafı şuydu: İspanya bu maçta daha fazlasını ortaya koydu.

“Elbette sahada tartışmalı durumlar yaşandı. Ancak mağlubiyetin temel nedeni, rakibimizden daha kötü oynamamızdı” dedi.

Fransız teknik adam; teknik hataların, tehlikeli ataklara yol açabilecek hatalı pasların ve karar verme sürecindeki eksikliklerin üst düzeyde çok pahalıya mal olduğunu vurguladı.

Deschamps'ın işaret ettiği sorun

Fransa için sonuç

Teknik hatalar

ataklar kesildi

Hatalı paslar

İspanya'ya tehlikeli pozisyonlar için fırsat verildi

Fiziksel ve zihinsel yorgunluk

maçın temposunu korumak zorlaştı

Tartışmalı hakem kararları

gerginliği artırdı

İspanya kontrolü

Fransa kendi oyununu bulamadı

İspanya'nın üstünlüğü kabul edildi

Deschamps, rakibinin emeğini küçümsemek istemediğini özellikle belirtti. Ona göre İspanya oyunu tamamen kontrol etti ve finale çıkmayı hak etti.

Bu yarı finalde Fransa daha çok bireysel yeteneklere bel bağlamış gibi görünürken, İspanya bir takım mekanizması gibi çalıştı: topu kontrol etti, hataları bekledi ve fırsatları değerlendirdi.

Futbolda bazen en büyük yıldızlar bile doğru işleyen bir sistem karşısında çaresiz kalır. Fransa için bu gece tam olarak böyleydi.

Fransa artık üçüncülük maçına çıkacak

Final hayali sona erdi ancak Fransa için turnuva henüz bitmedi. Deschamps'ın ekibi 18 Temmuz'da üçüncülük maçına çıkacak.

Rakip, İngiltere-Arjantin yarı finalinde kaybeden taraf olacak.

Deschamps bu konu hakkında konuşurken, geçmişteki emeğin tek bir maçla silinmemesi gerektiğini söyledi. Ancak İspanya karşısında rakibin daha fazlasını gösterdiğini bir kez daha kabul etti.

Deschamps geleceğini düşünmüyor

Mağlubiyetin ardından Deschamps'a geleceği de soruldu. Fransız teknik adam şu an bunu düşünmediğini, tüm odağının takım üzerinde olduğunu belirtti.

“Şu an kendimi düşünmüyorum. Bu maça oyuncularımla birlikte ciddi şekilde hazırlandık, hedefimiz finale çıkmaktı. Bunu başaramadık. Hayal kırıklığımız çok büyük” dedi.

Bu sözler Fransa kampındaki ruh halini açıkça gösteriyor: takım yarı finale büyük umutlarla gelmişti ancak finale bir adım kala durdu.

Fransa için acı bir ders

Fransa yarı finale kadar çok övgü aldı. Çoğu kişi Deschamps'ın öğrencilerini tekrar finalde görmeye hazırdı. Ancak İspanya karşısında yıldız isimler değil, teknik isabet ve takım disiplini belirleyici oldu.

Deschamps hakem yönetimine atıfta bulundu ancak asıl gerçeği gizlemedi: Fransa bu gece İspanya'dan daha kötü oynadı.

Şimdi soru şu: Fransa üçüncülük maçında kendini toparlayabilecek mi, yoksa İspanya mağlubiyeti takımın tüm turnuva motivasyonunu kıracak mı?

Didier DeschampsFransaİspanyaM6
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa Milli Takımı neden çöktü? 3 yıldızın acı dolu gecesi...Fransa Milli Takımı neden çöktü? 3 yıldızın acı dolu gecesi...Bugün, 07:51Arsenal'da sürpriz transfer: Gabriel Jesus düşük bir bedelle satılıyorArsenal'da sürpriz transfer: Gabriel Jesus düşük bir bedelle satılıyorBugün, 07:39İspanya finalde: Fransa'yı durduran gecenin kahramanı...İspanya finalde: Fransa'yı durduran gecenin kahramanı...Bugün, 07:24Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: Sir Geoff Hurst genç yıldızı savunduJude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: Sir Geoff Hurst genç yıldızı savunduBugün, 02:55Erling Haaland takım arkadaşları için Teksas'ta 10 bin dolarlık alışveriş yaptıErling Haaland takım arkadaşları için Teksas'ta 10 bin dolarlık alışveriş yaptıBugün, 02:33Arsenal ve Fransa Milli Takımı endişeli: William Saliba ameliyat masasına yatabilirArsenal ve Fransa Milli Takımı endişeli: William Saliba ameliyat masasına yatabilirBugün, 02:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı