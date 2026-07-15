Arsenal'da sürpriz transfer: Gabriel Jesus düşük bir bedelle satılıyor

·8·Spor
Arsenal'da sürpriz transfer: Gabriel Jesus düşük bir bedelle satılıyor

Londra ekibi Arsenal'in forveti Gabriel Jesus, bu yaz transfer döneminde takımından ayrılabilir. Brezilyalı yetenekli forvet, kariyerine İtalya Serie A'da devam etmeye çok yakın.

Zamin.uz saygın muhabirlerin bilgilerine dayanarak bu beklenen transferin detaylarını sunuyor.

Milan'dan ciddi ilgi ve beklenmedik düşük bonservis bedeli

Tanınmış spor gazetecisi Fraser Fletcher'ın bildirdiğine göre, Arsenal yönetimi 28 yaşındaki Brezilyalı forveti bırakmaya tamamen hazır. Şu anda oyuncuyla İtalya'nın köklü kulübü Milan yakından ilgileniyor ve transfer şartlarını aktif bir şekilde araştırıyor.

İşin en ilginç yanı ise, Londra temsilcisinin Jesus için sadece 20 milyon sterlin (yaklaşık 24 milyon euro) talep etmesi. Sözleşmesinin bitimine daha bir yıldan fazla süre olmasına rağmen, bu kadar düşük bir fiyat belirlenmesi birçok futbol uzmanını şaşırttı.

Jesus'un transfer değeri nasıl değişti?

Gabriel Jesus, 2022 yılında Manchester City'denbüyük umutlarla transfer edilmişti. Ancak sakatlıklar ve istikrarsız performansı nedeniyle piyasa değeri keskin bir düşüş yaşadı.

Gösterge Adı

Finansal Rakamlar ve Süreler

Arsenal'e transfer bedeli (2022)

52 milyon euro

Talep edilen güncel fiyat (2026)

20 milyon sterlin

Transfermarkt güncel piyasa değeri

17 milyon euro

Mevcut sözleşme süresi

30 Haziran 2027'ye kadar

Rakamlar konuşuyor: Geçen sezonun istatistikleri

Forvetin değer kaybetmesinin bir diğer nedeni de gol yollarındaki verimliliğinin düşmesi oldu. Geçen sezon Jesus, Arsenal formasıyla yeterli süre bulamadı:

  • Toplam maç sayısı: 27 maç (tüm turnuvalarda)

  • Atılan goller: 6 gol

  • Asistler: 2 asist

Milan için bu transfer, hücum hattını uygun maliyetli ve tecrübeli bir isimle güçlendirmek adına büyük bir fırsat. Jesus ise İtalya'da yeni bir başlangıç yaparak kariyerini yeniden canlandırmak istiyor. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz.

ArsenalGabriel JesusMilanPremier LeagueTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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