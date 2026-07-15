Fransa Cumhurbaşkanı, milli takımın mağlubiyetinden sonra neler söyledi?

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 0-2 mağlup oldu. Zorlu sonucun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron her iki takıma da seslendi: İspanya'yı tebrik etti, kendi takımına ise geleceğe dair güvenini belirterek teşekkürlerini iletti.

“Mağlubiyet acı verici”

Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İspanya'yı finale yükseldiği için tebrik etti. Aynı zamanda Fransa oyuncularına turnuvadaki katılımları için teşekkür etti.

Bu mağlubiyetin ağır bir şekilde karşılandığını ancak Fransa'nın elinde hala büyük potansiyele sahip genç ve yetenekli bir nesil olduğunu vurguladı.

“Bu mağlubiyet acı verici ancak genç ve yetenekli bir takımımız var, bu nesli parlak bir gelecek bekliyor” diye yazdı Macron.

Bu sözler Fransa'daki genel havayı da yansıtıyor: finale çıkılması bekleniyordu ancak yarı finalde İspanya daha güçlü taraf çıktı.

İspanya finale hak ederek çıktı

Yarı finalde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Mikel Oyarzabal penaltıdan skoru açarken, Pedro Porro ikinci yarıda farkı perçinledi.

Bu galibiyet, “La Roja”yı tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline taşıdı. İspanya daha önce 2010 yılında Dünya Kupası finaline çıkmış ve o yıl şampiyon olmuştu.

Takım Sonuç İspanya finale çıktı Fransa üçüncülük maçına çıkacak Skor Fransa 0-2 İspanya Finaldeki rakip Arjantin - İngiltere maçının galibi

Fransa için zorlu bir duraklama

Didier Deschamps'ın takımından çoğu kişi yine final bekliyordu. Fransa son yıllarda büyük turnuvalarda istikrarlı bir performans sergileyen, kadrosunda Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise gibi güçlü futbolcuları barındıran bir ekipti.

Ancak İspanya karşısında Fransa hücum gücünü tam anlamıyla ortaya koyamadı. İspanya savunmada düzenli, merkezde ise isabetli ve soğukkanlı oynadı.

Macron'un mesajı bu anlamda iki kısımlıydı: rakibi takdir etmek ve kendi futbolcularına moral desteği vermek.

Genç nesle güven

Macron'un “genç ve yetenekli takım” hakkındaki sözleri tesadüf değil. Fransa'da mevcut kadro etrafında gelecek yıllar için büyük umutlar besleniyor.

Takım finale çıkamamış olsa da turnuva boyunca birçok futbolcu kendini gösterdi. Şimdi asıl soru, bu neslin mağlubiyetten doğru dersleri çıkarıp çıkaramayacağı?

Futbolda bazen en önemli kırılma noktası şampiyonluktan değil, ağır bir mağlubiyetten sonra başlar.

Finalde İspanya'nın rakibi kim olacak?

İspanya finalde Arjantin - İngiltere yarı finalinin galibiyle karşılaşacak. Bu durum, Dünya Kupası'nın final maçına daha da büyük bir heyecan katıyor.

Eğer Arjantin finale çıkarsa, İspanya son dünya şampiyonu ve Lionel Messi liderliğindeki takıma karşı oynayacak. Eğer İngiltere kazanırsa, finalde Avrupa futbolunun iki büyük ekolü karşı karşıya gelecek.

Fransa için şimdi bronz madalya sınavı

Fransa için Dünya Kupası henüz tamamen bitmedi. Takım üçüncülük maçına çıkacak.

Ancak psikolojik açıdan bu hiç kolay olmayacak. Finale bir adım kala durmak her favori için zordur. Şimdi Deschamps'ın öğrencileri bu darbeden ne kadar çabuk toparlanacaklarını göstermeli.

Macron'un mesajı: eleştiri değil, güven sinyali

Macron, Fransa milli takımına sert bir eleştiri yerine destekleyici bir mesajla seslendi. İspanya'nın galibiyetini kabul etti ancak Fransa futbolunun geleceği olduğunu da vurguladı.

Bu mağlubiyet Fransa için acı verici. Ancak Macron'un dediği gibi, bu neslin hikayesi henüz bitmemiş olabilir.

Sizce Fransa bu nesille bir sonraki büyük turnuvada tekrar finale dönebilir mi?