Beklenen değişim: Zidane, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçiyor!

·61·Spor
Beklenen değişim: Zidane, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçiyor!

Futbol dünyasında uzun süredir beklenen tarihi bir olay gerçekleşiyor. Efsanevi futbolcu ve teknik direktör Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yönetimini devralacak.

Bu gelişme, ünlü muhabir ve gazeteci Fabrizio Romano tarafından X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından duyuruldu.

Zamin.uz bu sansasyonel atamanın ve Fransa Milli Takımı'ndaki büyük değişikliklerin detaylarını sunuyor.

Deschamps'ın 14 yıllık dönemi sona eriyor

Mevcut Dünya Kupası yarı finalinde Fransa Milli Takımı, İspanya'ya 0-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışından elendi. Takım şimdi turnuvayı üçüncü sırada bitirmek için mücadele edecek.

Bu büyük turnuvanın sona ermesiyle birlikte, tam 14 yıldır Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran ünlü teknik adam Didier Deschamps görevinden ayrılacak. Onun yerine ise milyonlarca taraftarın yıllardır beklediği isim olan Zinedine Zidane gelecek.

Zidane'ın teknik direktörlükteki muazzam başarıları

Şu anda 54 yaşında olan Zinedine Zidane'ın son görev yeri İspanyol kulübü Real Madrid'di. Madrid ekibini iki dönem (2016–2018 ve 2019–2021) boyunca çalıştırarak kulüp futbolunda mutlak rekorlara imza attı.

Zidane'ın teknik direktörlükteki başlıca başarıları:

Turnuva / Başarı

Sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi

3 kez şampiyon (üst üste)

İspanya La Liga

2 kez şampiyon

İspanya Süper Kupası

2 kez şampiyon

Efsanevi oyunculuk kariyeri ve istatistikler

Futbolcu olarak Zidane, dünya futbol tarihinin en büyük orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca Fransa'nın Cannes, Bordeaux, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid kulüplerinde forma giydi.

Tarihi gol: Zidane, Real Madrid formasıyla 2003 yılında İspanya şampiyonu oldu. Ancak kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in kalesine sol ayağıyla attığı o sihirli ve belirleyici goldür (2-1).

Fransa Milli Takımı'nda ise gerçek bir lider haline gelmişti:

Gösterge (Fransa Milli Takımı)

İstatistikler

Toplam maç sayısı

108

Atılan goller

31

Asistler

29

Milli takım ile birlikte 1998'de Dünya Şampiyonu, 2000'de Avrupa Şampiyonu ve 2006'da Dünya ikincisi unvanlarını kazandı. Şimdi milyonlarca Fransız taraftar, Zidane'ın teknik direktör olarak da ülkeye yeni bir Dünya Kupası kazandırmasını umut ediyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mourinho Real Madrid'de Devrim Yapmayacak: Plan BaşkaMourinho Real Madrid'de Devrim Yapmayacak: Plan BaşkaBugün, 09:21Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?Bugün, 09:17Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!Bugün, 08:21Fransa Cumhurbaşkanı, milli takımın mağlubiyetinden sonra neler söyledi?Fransa Cumhurbaşkanı, milli takımın mağlubiyetinden sonra neler söyledi?Bugün, 08:03Didier Deschamps itiraf etti: Fransa İspanya karşısında nerede kaybetti?Didier Deschamps itiraf etti: Fransa İspanya karşısında nerede kaybetti?Bugün, 07:56Fransa Milli Takımı neden çöktü? 3 yıldızın acı dolu gecesi...Fransa Milli Takımı neden çöktü? 3 yıldızın acı dolu gecesi...Bugün, 07:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı