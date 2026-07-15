Beklenen değişim: Zidane, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçiyor!

Futbol dünyasında uzun süredir beklenen tarihi bir olay gerçekleşiyor. Efsanevi futbolcu ve teknik direktör Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yönetimini devralacak.

Bu gelişme, ünlü muhabir ve gazeteci Fabrizio Romano tarafından X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından duyuruldu.

Zamin.uz bu sansasyonel atamanın ve Fransa Milli Takımı'ndaki büyük değişikliklerin detaylarını sunuyor.

Deschamps'ın 14 yıllık dönemi sona eriyor

Mevcut Dünya Kupası yarı finalinde Fransa Milli Takımı, İspanya'ya 0-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışından elendi. Takım şimdi turnuvayı üçüncü sırada bitirmek için mücadele edecek.

Bu büyük turnuvanın sona ermesiyle birlikte, tam 14 yıldır Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran ünlü teknik adam Didier Deschamps görevinden ayrılacak. Onun yerine ise milyonlarca taraftarın yıllardır beklediği isim olan Zinedine Zidane gelecek.

Zidane'ın teknik direktörlükteki muazzam başarıları

Şu anda 54 yaşında olan Zinedine Zidane'ın son görev yeri İspanyol kulübü Real Madrid'di. Madrid ekibini iki dönem (2016–2018 ve 2019–2021) boyunca çalıştırarak kulüp futbolunda mutlak rekorlara imza attı.

Zidane'ın teknik direktörlükteki başlıca başarıları:

Turnuva / Başarı Sonuç UEFA Şampiyonlar Ligi 3 kez şampiyon (üst üste) İspanya La Liga 2 kez şampiyon İspanya Süper Kupası 2 kez şampiyon

Efsanevi oyunculuk kariyeri ve istatistikler

Futbolcu olarak Zidane, dünya futbol tarihinin en büyük orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca Fransa'nın Cannes, Bordeaux, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid kulüplerinde forma giydi.

Tarihi gol: Zidane, Real Madrid formasıyla 2003 yılında İspanya şampiyonu oldu. Ancak kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in kalesine sol ayağıyla attığı o sihirli ve belirleyici goldür (2-1).

Fransa Milli Takımı'nda ise gerçek bir lider haline gelmişti:

Gösterge (Fransa Milli Takımı) İstatistikler Toplam maç sayısı 108 Atılan goller 31 Asistler 29

Milli takım ile birlikte 1998'de Dünya Şampiyonu, 2000'de Avrupa Şampiyonu ve 2006'da Dünya ikincisi unvanlarını kazandı. Şimdi milyonlarca Fransız taraftar, Zidane'ın teknik direktör olarak da ülkeye yeni bir Dünya Kupası kazandırmasını umut ediyor.