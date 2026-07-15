Reelful uygulaması tanıtıldı: Yapay zeka artık videoları kendi düzenliyor

·25·Teknoloji
Reelful uygulaması tanıtıldı: Yapay zeka artık videoları kendi düzenliyor

Sosyal medya için kaliteli içerik hazırlama süreci artık çok daha kolaylaşıyor. Yeni tanıtılan Reelful uygulaması, yapay zeka yardımıyla kullanıcının akıllı telefonundaki fotoğraf ve videoları otomatik olarak TikTok ve Instagram Reels tarzında hazır videolara dönüştürüyor. Bu teknoloji, karmaşık düzenleme programlarıyla uğraşmaya vakti veya isteği olmayan kullanıcılar için tasarlandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Reelful projesi Snapchat şirketinin eski mühendisi Kate Deyneka tarafından geliştirildi. Uzun süre makine öğrenimi ve görüntü işleme modelleri oluşturma üzerine çalışan Deyneka, artık kullanıcıları kare seçme, efekt ekleme ve ses kaydetme gibi sıkıcı süreçlerden kurtarmayı hedefliyor.

Reelful nasıl çalışır?

Uygulama ile çalışma süreci oldukça basit ve eğlenceli. Kullanıcı öncelikle oluşturmak istediği video hakkında kısa bir metin açıklaması (prompt) yazar. Örneğin, "seyahat günlüğü" veya "etkinlik özeti". Ardından sistem, kullanıcının 30 saniyelik örnek sesini kaydederek bir klonunu oluşturur. Gerekli fotoğraf ve videolar galeriden seçildikten sonra yapay zeka devreye girer.

Reelful sadece kareleri birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda:

  • Video için özel bir senaryo yazar;
  • Kullanıcının klonlanmış sesiyle dış ses metnini okur;
  • Müzik ve ses efektlerini seçer;
  • Altyazıları otomatik olarak ekler.
Programın en şaşırtıcı özelliklerinden biri, statik fotoğrafları hareketlendirme yeteneğidir. Örneğin, kullanıcı meyve kesen bir insanın fotoğrafını yüklerse, yapay zeka bu görseli canlandırarak kesme işlemini gösteren kısa bir videoya dönüştürür. Şeffaflığı sağlamak amacıyla, bu tür videolara yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirten özel bir filigran (watermark) eklenir.

Girişimciler ve blog yazarları için yeni fırsat

Uygulamanın kurucusu Kate Deyneka'ya göre Reelful, şimdilik ağırlıklı olarak kişisel markasını geliştiren girişimcilere ve işletme sahiplerine yöneliktir. Genellikle ellerinde çok sayıda ilginç materyal bulunur ancak bunları profesyonel düzeyde düzenlemeye vakitleri kalmaz. Reelful ise bu boşluğu doldurarak birkaç dakika içinde hazır bir ürün sunar.

Reelful şu anda a16z girişim sermayesi fonunun Speedrun programına katılıyor. Uygulama, kullanıcılara hazır videoyu sohbet üzerinden düzenleme imkanı da tanıyor. Yani kullanıcının sadece "müzik değiştir" veya "senaryoyu kısalt" demesi yeterli. Bu tür "ajan" tabanlı video editörlerinin gelecekte sosyal medya içerik üretim standartlarını tamamen değiştirmesi bekleniyor.

ReelfulYapay ZekaInstagram ReelsTikTokTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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