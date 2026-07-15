Beklenmedik son: Trump üç yıllık anlaşmazlığın ardından yazara 5 milyon dolar ödedi

·52·Dünya
Beklenmedik son: Trump üç yıllık anlaşmazlığın ardından yazara 5 milyon dolar ödedi

ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme tarafından suçlu bulunmasından üç yıl sonra, yazar ve gazeteci E. Jean Carroll'a cinsel saldırı ve iftira davası kapsamında belirlenen 5 milyon doların üzerindeki tazminatı nihayet ödedi.

Zamin.uz uluslararası medya kaynaklarına dayanarak bu sansasyonel davanın son detaylarını sunuyor.

Para nasıl transfer edildi?

Reuters'in haberine göre, Beyaz Saray liderinin sert itirazlarına ve protestolarına rağmen, bölge hakimi mahkeme gözetimindeki özel bir hesaptan fonların transferine izin verdi. Ardından bu büyük meblağ, mağdurun hukuk bürosunun hesabına aktarıldı.

Hatırlatmak gerekirse, 2023 yılında jüri, Donald Trump'ın 1996 yılında Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasında Carroll'a tecavüz ettiğine dair iddiaların tam olarak kanıtlanamadığına karar vermişti. Ancak mahkeme, Trump'ı cinsel saldırı ve iftiradan suçlu bularak 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Trump'a karşı davalar ve mali kayıplar

Bu 5 milyon dolarlık dava, E. Jean Carroll'ın Trump'a karşı kazandığı tek zafer değil. Yazar, daha sonra eski başkana karşı açılan diğer hukuk davalarında da başarı elde etti.

Mahkeme ve davalar

Mali sonuç (miktar)

Cinsel saldırı ve iftira davası (2023)

5 milyon dolardan fazla (ödendi)

Sonraki hukuk davalarında zafer

88,3 milyon dolar

Tarafların tutumu: «Yalan» ve «Hayırseverlik planı»

Donald Trump, bu suçlamaları başından beri kesin bir dille reddediyor. Carroll'ın ifadelerini tamamen yalan olarak nitelendirdi ve kendisini hiç tanımadığını vurguladı.

Trump'a göre yazar, yeni kitabının satışlarını artırmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek için bu hikayeyi uydurdu. Ayrıca, bu süreci siyasi rakipleri tarafından yürütülen bir «silahlandırma ve hukuk savaşı» olarak nitelendirdi.

E. Jean Carroll ise aldığı bu parayı öncelikle kendi emeklilik hesabına yatıracağını belirtti. Ayrıca, gelecekte bu paranın bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayabileceğini de ifade etti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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