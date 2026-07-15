Galaxy S26 Ultra ekranında kırmızı lekeler oluşuyor: Samsung soruşturma başlattı

·85·Teknoloji
Galaxy S26 Ultra ekranında kırmızı lekeler oluşuyor: Samsung soruşturma başlattı

Samsung'un en yeni ve en pahalı amiral gemisi olan Galaxy S26 Ultra kullanıcıları ciddi bir teknik sorunla karşı karşıya. Cihazın satışa sunulmasından birkaç ay sonra, sosyal ağlarda ekranın orta kısmında anormal kırmızımsı bir ton veya leke oluştuğuna dair şikayetler artmaya başladı. Bu durum, en premium akıllı telefonların bile beklenmedik kusurlardan muaf olmadığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcıların bu raporlarını resmen doğruladı ve şu anda sorunun kök nedenini belirlemek için dahili bir soruşturma yürütüyor. iXBT.com'un haberine göre, bu kusur cihaz satın alındığı anda değil, iki-üç aylık aktif kullanımdan sonra ortaya çıkıyor. Bu durum, sorunun bir üretim hatası mı yoksa yazılımsal bir hata mı olduğu konusunda çeşitli tahminleri beraberinde getirdi.

Privacy Display özelliği ana şüpheli mi?

Birçok kullanıcı ve uzman, bu sorunu Galaxy S26 Ultra modeline özgü yeni Privacy Display teknolojisi ile ilişkilendiriyor. Bu, ekranın görüş açısını yapay olarak daraltan ve verileri çevredeki yabancı gözlerden koruyan donanım tabanlı bir özelliktir. Bankacılık uygulamaları veya kişisel yazışmalarla çalışırken oldukça kullanışlı olan bu teknoloji, ekran ışınımını akıllı bir şekilde yönetiyor.

Tahminlere göre, ışık akışının bu kendine özgü dağılımı, AMOLED panelinin orta kısmında düzensiz aşınmaya veya piksellerin vaktinden önce "yanmasına" (burn-in) neden oluyor olabilir. Genellikle AMOLED ekranlardaki renk değişimleri ayarlar üzerinden düzeltilebilse de, merkezdeki lokal kırmızı lekeler donanım kısmındaki daha ciddi bir arızaya işaret ediyor.

Şimdilik Samsung, Privacy Display özelliği ile kırmızı lekeler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu doğrulamadı. Şirket temsilcileri, sorunun belirli bir üretim partisine mi ait olduğunu yoksa tüm cihazlarda mı görülebileceğini belirlemek için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Şirket açıklamasında, "Şu anda bu durumun kesin nedenini belirlemek için derinlemesine bir analiz yürütüyoruz" denildi.

Samsung amiral gemilerinin yüksek prestije sahip olduğu göz önüne alındığında, bu sorun kullanıcılar için de oldukça önemli. Şu an için yetkili servis merkezleri, bu gibi durumlarda cihazın garanti kapsamında değiştirilmesi veya ekran panelinin yenilenmesi konusunda nihai kararı bekliyor. Uzmanlar, sorunun geniş kapsamlı olması durumunda şirketin bir yazılım güncellemesi ile ışık yoğunluğunu azaltabileceğini tahmin ediyor.

SamsungGalaxy S26 UltraTeknolojiAkıllı TelefonAMOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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