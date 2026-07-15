Stripe ve Advent, PayPal ödeme sistemini 53,4 milyar dolara satın almak istiyor

Dijital ödeme pazarında büyük bir anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Stripe ve özel yatırım firması Advent International, elektronik ödeme devi PayPal'ı satın almak için resmi teklifte bulundu. Yaklaşık 53,4 milyar dolar değerindeki bu işlem, finans teknolojileri alanındaki en büyük olaylardan biri olabilir. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu teklif bu ayın başında sunuldu ve bankalar tarafından garanti edilen yaklaşık 50 milyar dolarlık finansal destek içeriyor. Plana göre, Stripe ve Advent International, PayPal hisselerini eşit paylarla (50/50) bölüşmeyi hedefliyor. Bu, Stripe'ın rakibini satın alma konusundaki ilk girişimi değil.

Bu yılın Şubat ayında da Stripe'ın PayPal ile ön görüşmeler yaptığına dair bilgiler yayılmıştı, ancak o dönemde süreç resmi teklif aşamasına gelmemişti. Şimdi ise tarafların net rakamlar ve finansal kaynaklarla harekete geçtiği görülüyor. Eğer bu anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, dünya pazarındaki en büyük iki ödeme sistemi birleşmiş olacak.

Pazardaki güç dengesi

PayPal şu anda dünya genelinde 440 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve 2025 yılı boyunca 1,8 trilyon dolar tutarında işlem gerçekleştirmesi bekleniyor. Stripe da boş durmuyor: şirket üzerinden geçen ödeme hacmi 1,9 trilyon doları buluyor. İlginç bir şekilde, Stripe'ın piyasa değeri bu yıl 159 milyar dolara yükseldi.

Bu potansiyel anlaşma, PayPal için oldukça zorlu ve dönüm noktası niteliğindeki bir döneme denk geldi. Şirketin yeni CEO'su Enrique Lores, Mart ayında göreve geldikten sonra finansal göstergelerdeki düşüş konusunda uyarıda bulunmuştu. Şirket şu anda maliyetleri 1,5 milyar dolar azaltarak ve iş gücünü yüzde 20 oranında küçülterek krizden çıkmaya çalışıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve girişimciler için de bu haber önem taşıyor. PayPal uzun süredir bölgemizde tam işlevsel modda çalışmıyor olsa da, Stripe ile birleşme küresel ödeme altyapısını değiştirebilir. Bu durumun gelecekte Orta Asya pazarlarına yeni ve daha esnek finansal çözümlerin girmesine zemin hazırlaması muhtemeldir.

Şimdilik PayPal, Stripe ve Advent International temsilcileri bu haberler hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Uzmanlara göre, böylesine devasa bir anlaşma, iki devin birleşmesinin rekabet ortamını ciddi şekilde etkileyeceği için antitröst kurumları tarafından sıkı incelemelere tabi tutulabilir.