Rostex, 2030 yılına kadar endüstriyel robot üretimini 10 katından fazla artıracak

·33·Teknoloji
Rostex, 2030 yılına kadar endüstriyel robot üretimini 10 katından fazla artıracak

Rus devlet şirketi Rostex, ülkenin sanayi sektörlerini otomatize etmeye yönelik büyük bir stratejik plan açıkladı. Şirket başkanı Sergey Chemezov'un belirttiğine göre, 2030 yılına kadar yılda 6 bin adet endüstriyel robot üretimi gerçekleştirilecek. Bu rakam, mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık 11 katıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Rostex işletmeleri yılda ortalama 550 adede kadar endüstriyel robot tedarik etmektedir. Mevcut teknolojik altyapının kapasitesi şimdilik bu hacimdeki ürünleri hazırlamaya yöneliktir. Ancak önümüzdeki yıllarda üretim kapasitelerinin kapsamlı bir şekilde modernizasyonu ve ölçeklendirilmesi yoluyla robotik pazarında liderliği ele geçirmek hedeflenmektedir.

Robotların kullanım alanları ve yetenekleri

Bu otomatize sistemler, sanayinin çeşitli karmaşık süreçlerinde insan emeğini hafifletmeye hizmet eder. ixbt.com yayınına göre, robotlar aşağıdaki operasyonları gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır:

  • Kaynak yapma ve metal işleme;
  • Tezgahların teknik bakımı;
  • Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi sürme;
  • Bileşenleri birleştirme ve vidalama;
  • Bitmiş ürünleri istifleme ve kalite kontrolü gerçekleştirme.
Belirtmek gerekir ki, bu robotlar tamamen otonom olsalar da, kararlı çalışmaları için operatör denetimi, ayar ve periyodik teknik kontroller gereklidir. Bu durum, üretimde insan ve makine iş birliğinin yeni bir aşamasını temsil etmektedir.

Yerelleştirme ve teknolojik bağımsızlık

Günümüzde bu robotların yerelleştirme oranı yüzde 75 seviyesindedir. Rus uzmanlar, robotların konstrüksiyonunu bağımsız olarak geliştirmekte olup bugüne kadar sekiz önemli patent tescil ettirmeyi başarmışlardır. Ayrıca, otomatize sistemler için gerekli olan elektronik ve yazılımlar da yerel yazılımcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Şimdilik üretilen robotların büyük bir kısmı Rostex bünyesindeki işletmelerde test edilmekte ve faaliyet göstermektedir. Buna rağmen, bazı cihazlar halihazırda RJD (Rusya Demiryolları) ve GAZ Grubu gibi büyük sanayi devlerine teslim edilmiştir. Gelecekte diğer özel ve devlet işletmelerinin de bu teknolojilere büyük ilgi göstermesi beklenmektedir.

Özbekistan sanayisinde de son yıllarda robotlaşma süreçlerinin hızlandığı gözlemlenebilir. Özellikle otomotiv ve tekstil sektörlerinde yabancı teknolojilere olan talep yüksektir. Rusya'nın bu alandaki adımları, bölgesel pazarda rekabetçi ve nispeten uygun maliyetli endüstriyel çözümlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

RostexRobotikSanayiTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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