Microsoft rekor düzeyde güvenlik açığını giderdi: Yapay zeka yardıma yetişti

·30·Teknoloji
Microsoft rekor düzeyde güvenlik açığını giderdi: Yapay zeka yardıma yetişti

Microsoft, Windows ve Office dahil olmak üzere yazılım ürünlerindeki güvenlik açıklarını gidermek için rekor düzeyde bir güncelleme yayınladı. Şirket tarihindeki en büyük yama paketi, sadece risk seviyesiyle değil, aynı zamanda bunların tespitinde kullanılan teknolojilerle de sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Krebs on Security'nin verilerine göre, teknoloji devi geleneksel "Patch Tuesday" (Yama Salısı) kapsamında toplam 570 güvenlik açığını kapatmayı başardı. Bu rakam şirket tarihindeki en yüksek sonuç olup, Microsoft uzmanları bu verimliliğe ulaşmada yapay zeka (AI) yeteneklerinden geniş ölçüde yararlanıldığını vurguluyor.

Tespit edilen güvenlik açıklarından en az ikisi "zero-day" (sıfırıncı gün) kategorisine giriyor. Bu, bilgisayar korsanlarının Microsoft bunları tespit etmeden ve bir yama geliştirmeden önce bu açıkları kullanmaya başladığı anlamına geliyor. Bu tür riskler, kullanıcılar bir süre tamamen savunmasız kaldığı için sistem güvenliğine yönelik en ciddi tehdit olarak kabul edilir.

Tehlikeli açıklar ve devlet kurumlarının uyarısı

Giderilen kusurlar arasında Windows Server sistemindeki ciddi bir hata öne çıkıyor. Bu hata, bilgisayar korsanlarının normal kullanıcı haklarından sistem yöneticisi seviyesine yükselmesine olanak tanıyor. Bu durum, saldırganlara tüm kurumsal ağı tamamen kontrol etme imkanı verebilirdi.

Bir diğer tehlikeli açık ise SharePoint dosya paylaşım sunucusuyla ilgili olup, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), bilgisayar korsanlarının bu kusuru halihazırda çeşitli kuruluşlara saldırmak için kullandığı konusunda uyarıda bulundu. Özbekistan'daki birçok kamu ve özel kuruluşun da bu platformları kullandığı göz önüne alındığında, sistemlerin acilen güncellenmesi hayati önem taşımaktadır.

Microsoft Windows bölümü başkanı Pavan Davuluri'ye göre, yapay zeka modelleri geliştikçe savunmacılar yazılım kodlarındaki gizli hataları daha hızlı buluyor. Davuluri, "AI daha fazla sorunu tespit etmemize yardımcı oldukça, müşterilerin aylık güncellemelerde daha fazla yama görmesi doğal bir durum haline gelecek" dedi.

Eski kodlardaki gizli riskler

Uzmanlara göre, Windows işletim sisteminin bazı kod bölümleri on yıllar önce yazılmış olup, bunlardaki açıklar yıllarca "uykuda" kalmış olabilir. İnsan gözünün fark etmesi zor olan bu tür karmaşık hataları bulmada modern AI algoritmaları yüksek verimlilik gösteriyor.

Microsoft, bu kapsamlı güncelleme ile sadece mevcut riskleri gidermekle kalmadı, aynı zamanda siber güvenlik alanında yeni bir dönemin başladığını da gösterdi. Artık bilgisayar korsanları ve güvenlik mühendisleri arasındaki yarış, yapay zeka teknolojileri sahasına taşınıyor. Kullanıcılara ise sistem güvenlik ayarlarını kontrol etmeleri ve önerilen tüm paketleri yüklemeleri tavsiye ediliyor.

MicrosoftWindowsSiber GüvenlikYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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