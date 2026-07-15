Suno yapay zekası YouTube ve diğer platformlardan veri çalmakla suçlanıyor

·20·Teknoloji
Suno yapay zekası YouTube ve diğer platformlardan veri çalmakla suçlanıyor

Müzik oluşturma konusunda uzmanlaşmış Suno yapay zeka hizmeti etrafında yeni bir kriz patlak verdi. Bir siber saldırı sonucu elde edilen veriler, şirketin algoritmalarını eğitmek için YouTube Music, Deezer ve diğer büyük platformlardaki telif hakkıyla korunan on binlerce ses dosyasını yasa dışı yollardan kullanmış olabileceğini gösteriyor. Bu durum sadece teknolojik etik için değil, aynı zamanda küresel telif hakkı mevzuatı için de ciddi bir sınav niteliğinde. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

404 Media'nın haberine göre, kimliği belirsiz bir hacker, bir Suno çalışanının bilgilerini ele geçirerek şirketin kaynak kodlarına erişmeyi başardı. Elde edilen belgeler, Suno sisteminin on yıllardır toplanan müzik kütüphanelerinden, Genius portalından, stok seslerden ve hatta podcast'lerin RSS beslemelerinden "scraping" (otomatik veri toplama) yöntemiyle veri çektiğini ifşa etti.

Telif hakkı ve "adil kullanım" tartışması

Suno yönetimi daha önce modellerini internetteki açık verilerle eğittiğini kabul etmişti. Şirket bunu ABD yasalarındaki "fair use" (adil kullanım) doktrini ile savunmaya çalışıyor. Ancak büyük kayıt stüdyoları ve müzik şirketleri bu görüşe kesinlikle katılmıyor. Onlara göre, YouTube gibi platformların koruma sistemlerini aşarak veri toplamak, Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yasasını ve hizmet şartlarını ağır bir şekilde ihlal etmek anlamına geliyor.

Bu sorun sadece Suno ile sınırlı değil. En büyük rakiplerinden biri olan Udio servisi de benzer suçlamalarla karşı karşıya. İlginç olan şu ki, YouTube'un sahibi olan Google'ın kendisi de kitap yayıncıları tarafından fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlanarak dava edilmişti. Bu zincir, yapay zeka endüstrisinde veri kaynağı meselesinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

Kullanıcı verileri risk altında

Siber saldırı sadece teknik kodlarla sınırlı kalmadı. Saldırganın Stripe ödeme sistemindeki müşterilerin e-posta adreslerine, telefon numaralarına ve kredi kartlarının bir kısmına erişim sağladığı ortaya çıktı. Bu durum, servisi kullanan milyonlarca insanın kişisel verilerinin tehlikede olduğu anlamına geliyor.

Suno şirketi, Kasım 2025'te meydana gelen bu büyük güvenlik açığı hakkında kullanıcılarını resmi olarak bilgilendirmedi. Şirket yetkilileri bu olayı "hızla giderilen sınırlı bir güvenlik olayı" olarak nitelendirmekle yetiniyor. Ancak bağımsız uzmanlar durumun çok daha ciddi olabileceğinden endişe ediyor.

Suno ve Udio gibi servisler yerel içerik üreticileri arasında popülerleştiği için bu haber Türkiye'deki kullanıcılar için de önem taşıyor. Eğer dava süreçleri müzik şirketlerinin lehine sonuçlanırsa, bu platformların faaliyetleri kısıtlanabilir veya abonelik fiyatları ciddi oranda artabilir. Şimdilik teknoloji devleri ile telif hakkı sahipleri arasındaki mücadele yeni bir boyuta taşınıyor.

SunoYapay ZekaYouTubeSiber SaldırıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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