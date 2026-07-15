Ayasofya'da İncil okuyan Rus vatandaşları gözaltına alındı

Türkiye'nin İstanbul şehrindeki ünlü Ayasofya Camii'nde İncil okuyan iki Rusya vatandaşı kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Şu anda sınır dışı edilmeleri beklenen yabancıların tutulduğu özel bir merkeze yerleştirildiler.

Edinilen bilgiye göre, Moskova'dan tatile gelen 35 yaşındaki Viktoriya ve 32 yaşındaki Igor, 14 Temmuz günü Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Burada Igor, yanında getirdiği İncil'i açarak okumaya başladı.

Çiftin ifadesine göre, daha sonra çevredekiler onları durdurarak cami dışına çıkardı. Ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler.

İstanbul polisi, çiftin bu olay nedeniyle gözaltına alındığını doğruladı. Resmi tutanakta, kendilerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' şüphesinin yöneltildiği belirtildi.

Rus turistlerin otele dönmelerine izin verilmedi. Daha sonra, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan ve sınır dışı edilecek yabancıların tutulduğu özel merkeze gönderildiler.

Igor ifadesinde, kendisinin ve eşinin ayrı tutulduğunu, uzun süredir yemek yemediklerini ve kendilerini kötü hissettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu durumu yakından takip ediyor. Diplomatlar, gözaltına alınan vatandaşların avukatıyla irtibata geçti.