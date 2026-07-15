Realme, rekor seviyede 8000 mAh bataryalı Narzo 100x 5G akıllı telefonunu tanıttı

Akıllı telefon pazarında özerklik sorunu hala en güncel problemlerden biri olmaya devam ediyor. Realme şirketi bu alanda yeni bir adım atarak, uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yeni Narzo 100x 5G modelini resmen tanıttı. Cihazın en önemli özelliği, devasa kapasiteli bataryası ve uzun kullanım ömrüdür. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildiriliyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni Realme Narzo 100x 5G modeli 8000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Üretici, bu kapasitenin akıllı telefonun tek bir tam şarjla üç güne kadar aktif çalışmasını sağladığını belirtiyor. En önemlisi, batarya 1600 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyor; bu da ortalama dört yıllık yoğun kullanıma eşdeğerdir.

Teknik yetenekler ve ekran özellikleri

Akıllı telefon sadece bataryasıyla değil, ekran özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihazda 144 Hz yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik bir LCD ekran bulunuyor. Bu, arayüzün ve oyunların son derece akıcı çalışmasını sağlıyor. Ekran parlaklığı 1200 nit seviyesine ulaşıyor, bu da güneşli günlerde bile bilgilerin rahatça okunmasına olanak tanıyor.

Narzo 100x 5G'nin performansı için MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edildi. Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama standartlarıyla çalışıyor. Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla mühendisler 5300 mm2 alana sahip bir buhar odası soğutma sistemi entegre ettiler. Ayrıca oyun tutkunları için, gücü bataryaya değil doğrudan sisteme aktararak ısınmayı azaltan "bypass charging" özelliği de mevcut.

Şarj ve ek özellikler

Akıllı telefon 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca, kablo aracılığıyla diğer cihazları 27 W güçle şarj etmek (reverse charging) mümkün. Cihazın gövdesi 8,8 mm kalınlığında ve 224 gram ağırlığında. Bu kadar büyük kapasiteli bir batarya için bu boyutlar oldukça kompakt kabul ediliyor.

Ana kamera: 50 MP;

Ön kamera: 8 MP;

Koruma seviyesi: IP65 (toz ve suya karşı koruma);

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0;

AI Pulse Light: Arka panelde özel ışıklı gösterge.

Realme Narzo 100x 5G şu an için Hindistan pazarında satışa sunuldu. 4/128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli yaklaşık 245 dolar, en üst seviye 6/256 GB versiyonu ise 290 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu modelin küresel pazara girmesi durumunda, uzun ömürlü bataryasıyla kuryeler ve gezginler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.