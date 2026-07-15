Google, ABD'de tarihin en büyük güneş enerjisi projesini başlatıyor

·3·Teknoloji
Google, ABD'de tarihin en büyük güneş enerjisi projesini başlatıyor

Teknoloji devi Google, sürdürülebilir enerji stratejisinde yeni bir dönem başlattı. Şirket, Arkansas eyaletinde devasa güneş panelleri ve enerji depolama sistemi kurmak için bugüne kadarki en büyük sözleşmesini imzaladı. Bu proje sadece şirketin veri merkezlerine güç sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eyaletin en yüksek enerji tüketimi dönemindeki ihtiyacının yaklaşık yüzde 6'sını karşılama kapasitesine sahip olacak. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildirildi. aktarılıyor.

Cypress Creek Energy ile iş birliği içinde yürütülen Steel River Energy Center projesi üç aşamadan oluşacak. İlk iki aşama kapsamında 1 GW güneş enerjisi kapasitesi ve 1,9 GWh kapasiteli batarya sistemleri kurulacak. Projenin toplam değeri ve ölçeği o kadar büyük ki, tamamlandığında ABD'deki en büyük güneş enerjisi kompleksi haline gelecek.

Temiz enerji ve sürdürülebilirlik stratejisi

Google bu projeye sadece yatırımcı olarak girmekle kalmıyor, aynı zamanda üretilen tüm enerjiyi satın alma taahhüdünde de bulunuyor. Bu adım, şirketin 2030 yılına kadar faaliyetlerini tamamen karbon içermeyen enerjiyle sürdürme hedefiyle örtüşüyor. Güneş panellerinin devasa bataryalarla birlikte kullanılması, enerjinin günün her saatinde şebekeye aktarılmasını sağlayarak yenilenebilir kaynakların istikrarını artırıyor.

ixbt.com verilerine göre, projenin üçüncü aşamasının 2029 yılında genel şebekeye bağlanması bekleniyor. O zaman kompleksin toplam kapasitesi 1,8 GW güneş enerjisi ve 2,9 GWh enerji depolama kapasitesine ulaşacak. Cypress Creek, projenin ilk kısımları için şimdiden 3,5 milyar dolarlık finansman sağladı.

Elon Musk ve Google arasındaki rekabet

İlginç bir şekilde, Google'ın bu çevreci projesi, Elon Musk'a ait xAI şirketinin tartışmalı tesisinin yakınında yer alıyor. Google temiz enerjiye yatırım yaparken, xAI kendi Colossus veri merkezini beslemek için izinsiz doğal gaz türbinleri kullanıyor. İki tesis arasındaki mesafe sadece 40 mil.

Reuters'ın haberine göre, Elon Musk'ın xAI şirketi federal çevre izinleri olmaksızın yaklaşık 60 gaz türbini çalıştırıyor. Bu durum, Tesla gibi güneş paneli üreticisi bir şirketin yöneticisinin, kendi veri merkezleri için geleneksel ve kirletici yakıtı tercih etmesi nedeniyle kamuoyu ve çevreciler tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Özbekistan gibi güneşli ülkelerde de Google gibi büyük markaların bu tür deneyimleri büyük önem taşıyor. Güneş enerjisini bataryalarla entegre etme teknolojisi, gelecekte enerji açığını gidermede en etkili çözüm olarak görülüyor. Google'ın bu projesi, teknoloji devleri arasında çevresel sorumluluk konusunda yeni standartlar belirliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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