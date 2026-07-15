Honor, dünyanın ilk robotik kameralı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Çinli Honor şirketi, mobil cihaz pazarında devrim yaratması beklenen yeni amiral gemisi Honor Robot Phone üzerindeki çalışmalarını tamamlıyor. Söz konusu cihaz, Çin'in 3C düzenleyicisinden başarıyla onay aldı ve teknik özelliklerine dair ilk resmi bilgiler açıklandı. Akıllı telefonun en temel özelliği, dünyada henüz bir benzeri bulunmayan hareketli, yani robotik kamera modülüne sahip olmasıdır. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Sertifikasyon belgelerine göre, APH-AN00 model numarasına sahip bu cihaz, 120 W gücünde ultra hızlı şarj sistemini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazı dakikalar içinde tamamen şarj edebilecekler. ixbt.com'un haberine göre, yeni amiral gemisinin resmi tanıtımının bu yılın ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Robotik kamera ve yapay zeka yetenekleri

Honor Robot Phone modelinin en dikkat çekici yönü, üç eksenli sabitleme sistemine sahip ve dört serbestlik derecesiyle (4DoF) hareket edebilen kamera modülüdür. Bu sistem, kameranın bağımsız olarak dönmesine, eğilmesine ve ileri doğru uzanmasına olanak tanır. Yapay zeka algoritmaları sayesinde kamera, nesneleri otomatik olarak takip edebilir ve panoramik çekim (PTZ) işlevlerini yerine getirebilir.

Ayrıca içeriden gelen bilgiler, cihazın optik yetenekleri hakkında da ilginç detaylar paylaşıyor. Tahminlere göre Honor Robot Phone, şirketin tarihinde iki adet 200 megapiksel sensörle donatılmış ilk akıllı telefonu olacak. Görüntülerin renk kalitesi ve sinematik efektler üzerinde ise ünlü ARRI markasının uzmanlarıyla iş birliği yapıldı.

Yüksek performans ve yeni nesil işlemci

Akıllı telefonun kalbinde, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu yer alıyor. 3 nanometre üretim süreciyle hazırlanan bu çip, önceki nesle göre önemli ölçüde daha verimlidir. Özellikle yeni işlemci, performansı yüzde 20, yapay zeka görevlerini işleme hızını ise yüzde 37 oranında artırıyor.

Enerji verimliliği yüzde 35 oranında iyileştirildi;

Grafik işleme hızı önemli ölçüde artırıldı;

Yapay zeka yardımıyla görüntüleri gerçek zamanlı düzenleme imkanı mevcut.

Bu teknolojik yeniliklerin, Honor markasının sadece yerel pazarda değil, tüm dünya akıllı telefon pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle mobil fotoğrafçılık ve video blog içerikleri üreten kullanıcılar için robotik kamera sistemi yeni ufuklar açacak. Henüz cihazın kesin fiyatı ve uluslararası pazara çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, ağustos ayındaki tanıtım tüm soruları yanıtlayacaktır.