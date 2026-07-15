OnePlus markası ABD ve Avrupa pazarlarından çekilmeye hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarındaki ciddi değişimlerin ortasında, popüler OnePlus markası uluslararası faaliyetlerini önemli ölçüde daraltmayı planlıyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre şirket, bu hafta içinde ABD ve Avrupa'daki operasyonlarını durdurma kararı alabilir. Bu adımın sadece batı pazarlarını değil, aynı zamanda markanın Çin dışındaki en büyük satış noktası olan Hindistan'ı da kapsaması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu stratejik geri çekilme, OnePlus markasının ana şirketi olan Oppo bünyesindeki geniş kapsamlı yeniden yapılanma süreçlerinin bir parçasıdır. Edinilen bilgilere göre şirket, kaynaklarını optimize etmeyi ve ana odak noktasını iç pazara çevirmeyi hedefliyor. Bu durum, uzun yıllardır "amiral gemisi katili" olarak bilinen markanın hayranları için beklenmedik bir gelişme oldu.

Pazardaki düşüş ve RAMageddon riski

Uzmanlara göre, bu radikal kararın arkasında tüketici elektroniği fiyatlarındaki artış ve yeni cihazlara olan talebin azalması yatıyor. IDC ve Counterpoint analitik ajansları, 2026 yılına kadar akıllı telefon sevkiyat hacminin yüzde 13'ten fazla daralacağını öngörüyor. Bunun nedeni, sektör uzmanlarının "RAMageddon" olarak adlandırdığı bellek çipi kıtlığı krizi olabilir.

Oppo şirketinin kendisi de ciddi zorluklarla karşı karşıya. Counterpoint raporuna göre, şirketin ikinci çeyrek performansları geçen yıla kıyasla çift haneli rakamlarla düşüş gösterdi. Dünya genelinde satın alma gücünün zayıflaması ve ana pazarlardaki durgunluk, markayı küresel planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Marka geçmişi ve gelecek planları

OnePlus şirketi 2013 yılında Pete Lau ve Carl Pei tarafından kurulmuştu. Başlangıçta teknoloji meraklıları için uygun fiyatlı ancak güçlü Android akıllı telefonlar üretmeyi hedefleyen marka, kısa sürede dünya çapında tanındı. Ancak zamanla amiral gemisi cihazların fiyatları arttı ve şirket, Nord serisi aracılığıyla tekrar uygun fiyatlı segmente dönmeye çalıştı. 2020 yılında kuruculardan Carl Pei şirketten ayrılarak kendi Nothing projesini başlatmıştı.

Yeni plana göre OnePlus markası faaliyetlerine sadece Çin pazarında devam edecek. Uluslararası alanda, özellikle İskandinav ülkeleri gibi başarılı olunan bölgelerde ise Oppo, satışlarını Realme markası üzerinden yürütmeyi planlıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de OnePlus modellerinin resmi olmayan kanallar üzerinden geldiği düşünüldüğünde, küresel desteğin azalması gelecekte servis ve yazılım konularında zorluklar yaratabilir.