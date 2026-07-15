Whatnot platforması Shaped girişimini satın aldı: Canlı ticarette AI devrimi

ABD'nin en büyük canlı ticaret platformlarından biri olan Whatnot, yapay zeka alanındaki yeteneklerini genişletmek amacıyla Shaped girişimini satın aldığını duyurdu. Machine learning sistemlerinde uzmanlaşan Shaped şirketi, artık Whatnot kullanıcıları için gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş öneriler ve arama sistemini geliştirmekle ilgilenecek. Bu anlaşma, platformdaki milyonlarca alıcının aradıkları ürünleri saniyeler içinde bulmalarına yardımcı olacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

TechCrunch yayınına göre, Whatnot gibi canlı yayın üzerinden satış yapan platformlar için öneri sistemleri oldukça karmaşıktır. Geleneksel e-ticaret platformlarından farklı olarak, burada ürün katalogları sabit değildir: müzayedeler birkaç dakika sürebilir veya stoklar saniyeler içinde tükenebilir. Shaped teknolojileri, tam da bu dinamik değişikliklerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesini sağlar.

Canlı ticarette teknolojik zorluklar

Whatnot'un veri ve AI'dan sorumlu başkan yardımcısı Emmanuel Fuentes, canlı ticarette alıcının ilgi alanlarının yayın sırasında birkaç kez değişebileceğini belirtiyor. Şirket, son altı yıl içinde öneri sistemlerinin gecikme süresini bir günden birkaç dakikaya indirmeyi başarmıştı. Shaped entegrasyonunun ise bu süreci neredeyse anlık (real-time) seviyeye taşıması bekleniyor.

Şu anda Whatnot sistemleri her hafta 500.000 saatin üzerinde canlı videoyu ve milyonlarca etkileşimi işliyor. Shaped tarafından geliştirilen algoritmalar, büyük dil modellerini (LLM) ve machine learning'i birleştirerek, kullanıcının önceki alışverişlerine dayanarak ona en uygun canlı yayınları öneriyor.

Yeni araştırma grubu ve gelecek planları

Anlaşma kapsamında, Shaped kurucusu ve CEO'su Tullie Murrell ile birlikte ondan fazla mühendis ve araştırmacı Whatnot ekibine katılıyor. Belirtmek gerekir ki Murrell, kendi girişimini kurmadan önce Meta bünyesinde görev yapıyordu. Artık Whatnot bünyesinde yeni kurulan Uygulamalı AI Araştırmaları grubuna liderlik edecek.

Whatnot platformunun büyüme oranları şaşırtıcı düzeyde:

Satıcılar tarafından gerçekleştirilen sipariş sayısı 1 milyarı aştı;

Son yatırım turunda şirket 225 milyon dolar toplayarak değerlemesini 11 milyar dolara ulaştırdı;

Son bir yıl içinde platforma 20 milyon yeni alıcı katıldı.

Bugün Whatnot sadece koleksiyon ürünleriyle sınırlı kalmayıp, sanat eserleri, golf ekipmanları ve vinil plaklar gibi 80'den fazla yeni kategoride satış başlattı. eBay ve Poshmark gibi büyük perakende devlerinin de platformlarına yapay zekayı hızla entegre ettiği bir dönemde, Whatnot'un bu satın alımı pazardaki rekabet gücünü korumak adına atılmış önemli bir adımdır.