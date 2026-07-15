2026 Dünya Kupası. İngiltere — Arjantin: İlk 11'ler açıklandı

2026 Dünya Kupası yarı finalinde bugün büyük futbol gecesi: İngiltere ve Arjantin final bileti için sahaya çıkıyor. Atlanta'daki maçın galibi, finalde İspanya'ya karşı dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Finale bir adım kaldı

İngiltere çeyrek finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek son dörde kalmıştı. Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 yenerek son şampiyon unvanını koruma yolunda bir adım daha attı.

Artık her şey tek bir maça bağlı. Burada hataya yer yok: Kazanan finale, kaybeden ise 3.'lük maçına gidecek.

İngiltere kadrosu

Thomas Tuchel yarı final için birkaç önemli değişiklik yaptı. Reuters'in haberine göre, Reece James, Djed Spence ve Morgan Rogers ilk 11'de yer aldı.

Pozisyon Oyuncular Kaleci Pickford Savunma James, Stones, Guehi, Spence Orta Saha Rice, Anderson, Bellingham, Rogers Hücum Gordon, Kane

İngiltere'nin ana silahı merkezdeki fiziksel güç, Bellingham'ın hareketliliği ve Kane'in kritik anlardaki soğukkanlılığı olacak.

Arjantin kadrosu

Lionel Scaloni ise tecrübe ve tekniğe güveniyor. Arjantin hücumunda Messi, Alvarez ve Giuliano Simeone görev yapacak.

Pozisyon Oyuncular Kaleci Emiliano Martinez Savunma Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico Orta Saha Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister Hücum Giuliano Simeone, Messi, Alvarez

Arjantin için temel görev, Messi'yi uygun bölgelerde topla buluşturmak ve İngiltere'nin presini ilk paslarla kırmaktır.

Merkezde Messi ve Bellingham düellosu

Bu maçta en büyük ilgi Lionel Messi ve Jude Bellingham üzerinde olacak. AP, yarı finali tam olarak Messi-Bellingham rekabeti etrafındaki büyük hikaye olarak değerlendirdi.

Messi tecrübesi, saha görüşü ve tek bir hareketle oyunun kaderini değiştirme yeteneğiyle tehlikeli. Bellingham ise İngiltere'ye enerji, baskı ve ceza sahasına ikinci dalga koşuları yapma imkanı veriyor.

Basitçe söylemek gerekirse, bu sadece İngiltere - Arjantin değil. Bu aynı zamanda yeni nesil ile efsane arasındaki büyük sahne.

İspanya finalde bekliyor

İlk finalist belli oldu. İspanya yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Yani bugünkü yarı finalin galibi, finalde 'La Roja'nın top kontrolü, yüksek presi ve teknik futbolunu durdurmaya çalışacak.

İngiltere için bu, uzun süredir beklenen Dünya Kupası finaline dönüş fırsatı. Arjantin için ise şampiyonluğu korumak ve Messi neslinin tarihi yürüyüşünü sürdürmek demek.

Her şey detaylarda gizli

Bu tür maçlarda tek bir pozisyon tüm senaryoyu değiştirebilir. İlk gol, duran top, Messi'nin bir pası, Kane'in bir şutu veya Bellingham'ın bir koşusu; hepsi belirleyici olabilir.

İngiltere fiziksel güce ve hıza güveniyor. Arjantin ise tecrübeye, kontrole ve Messi etrafında kurulu oyun mekanizmasına inanıyor.

Bugünkü gece maçında futbolseverler gerçek bir yarı final draması izleyebilir.

Ana soru

İngiltere, Norveç'i yenerek büyük bir özgüvenle geliyor. Arjantin ise İsviçre'yi mağlup ederek son şampiyonun baskıyı nasıl kaldırabileceğini bir kez daha gösterdi.

Şimdi finale kim çıkacak?

Kane ve Bellingham İngiltere'yi finale mi taşıyacak, yoksa Messi bir kez daha büyük bir maçın kaderini kendi ellerine mi alacak?