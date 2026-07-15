Pierre-Emerick Aubameyang sürpriz bir şekilde İspanya ligine dönebilir

·4·Spor
Pierre-Emerick Aubameyang sürpriz bir şekilde İspanya ligine dönebilir

Gabonlu tecrübeli forvet Pierre-Emerick Aubameyang, kariyerinde beklenmedik bir dönüm noktasının eşiğinde. Bir dönem Arsenal ve Barcelona gibi dev takımların formasını giyen yıldız oyuncu, İspanyol futboluna geri dönmeye hazırlanıyor. Bu kez rotası ise herkesi şaşırtacak cinsten. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, şu anda Marseille'de gözden düşen golcü oyuncu, Deportivo La Coruña kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. İspanya'nın bu köklü kulübü, Aubameyang'ı kadrosuna katarak hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor.

Fransa'daki zorluklar ve yeni bir meydan okuma

Marseille'de son aylarda ilk 11'deki yerini kaybeden Aubameyang için bu transfer, kariyerini yeniden canlandırmak adına büyük bir fırsat olabilir. Fransız kulübünün kadrosunu gençleştirme ve yeniden yapılandırma sürecine girmesi nedeniyle 35 yaşındaki forvete neredeyse hiç yer kalmamıştı. Buna rağmen, sahaya çıktığı maçlarda üst düzey performans sergilemeye devam ediyor.

Deportivo La Coruña yönetimi, Aubameyang'ın tecrübesinin soyunma odasında liderlik ortamı yaratacağına inanıyor. Bir zamanlar İspanya şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren kulüp, eski günlerine dönmek için çabalıyor. Aubameyang gibi bir yıldızın transferi, kulübün ciddi hedeflerinin bir göstergesi.

İstatistiklere bakıldığında, golcü oyuncu geçen sezon Marseille formasıyla tüm turnuvalarda 30 maça çıktı, 10 gol attı ve 5 asist yaptı. Bu veriler, hala yüksek tempoda oynayabileceğini gösteriyor. Özellikle Avrupa kupalarındaki verimliliği takdire şayan.

  • Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç;
  • 3 gol;
  • 4 asist.
Bu rakamlar, Aubameyang'ın hızı ve soğukkanlı bitiricilik yeteneğinin hala yerinde olduğunu kanıtlıyor. Deportivo, tam da bu özellikler sayesinde İspanya ligindeki rakiplerinin savunmasını aşmayı planlıyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, bu İspanya futbolu için sezonun en ses getiren transferlerinden biri olacak.

AubameyangDeportivoTransferİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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