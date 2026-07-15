Cloud Mail hizmetinde akıllı telefon hafızasını temizlemek için yeni bir araç kullanıma sunuldu

Modern akıllı telefon kullanıcılarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, cihaz hafızasının dolmasıdır. Bu sorunu çözmek amacıyla Cloud Mail servisi, mobil uygulamasında kullanıcılara hafızayı hızlı ve güvenli bir şekilde temizleme imkanı sunan yeni bir özellik getirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni eklenen "Telefonu temizle" bölümü, cihazdaki fotoğraf ve videoları analiz ederek bulut depolama alanına yüklenmiş kopyalarını tespit eder. Bu, kullanıcının cihaz hafızasını kaplayan ancak zaten sunucuda güvenli bir şekilde saklanan medya dosyalarını kolayca silmesine olanak tanır.

Hafıza yönetiminde yeni kolaylıklar

Sistemin çalışma prensibi oldukça basittir: Galeri bulut servisiyle senkronize edildikten sonra uygulama, cihazdaki kopyaları otomatik olarak bulur. Kullanıcılar sadece gereksiz dosyaları silmekle kalmaz, aynı zamanda bu dosyaların akıllı telefonda ne kadar yer kapladığını da görebilirler. Bu, özellikle yüksek kaliteli video ve büyük boyutlu fotoğraflarla çalışanlar için oldukça faydalıdır.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, bu aracı kullanmak için mobil uygulamada dosyaların otomatik yükleme özelliğinin açık olması gerekmektedir. Ardından, özel bir bölüm aracılığıyla ne kadar yer boşaltılabileceğine dair net bilgiler görüntülenir. Bu süreç, kullanıcının önemli anılarını kaybetmeden cihaz performansını artırmasına yardımcı olur.

Uzman görüşü ve teknolojik ihtiyaç

Cloud Mail ürün direktörü Viktor Petrishev, günümüzde içerik üretim hacminin hızla arttığını ve bunun akıllı telefon hafızası üzerindeki baskıyı güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni özellik, tam olarak medya kütüphanesini yönetmeyi basitleştirmek ve kullanıcıları "hafıza dolu" uyarılarından kurtarmak için geliştirildi.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu güncelleme oldukça günceldir. Çünkü çoğu kişi Telegram veya Instagram gibi platformlar aracılığıyla büyük boyutlu medya dosyaları almakta ve saklamaktadır. Bulut teknolojilerinin bu tür entegrasyonu, akıllı telefonun dahili kaynaklarını korumada en etkili çözümlerden biri olmaya devam ediyor.

Hizmetin bu güncellemesi sadece yer açmakla kalmıyor, aynı zamanda dosya düzenleme kültürünü de oluşturuyor. Artık kullanıcılar her fotoğrafı manuel olarak kontrol etmek zorunda kalmadan, birkaç tuşa basarak gigabaytlarca yer boşaltabilecekler. Bu durum, cihazın genel çalışma hızına da olumlu etki eder.