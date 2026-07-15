Apple Maps reklam politikası: Apple ve Google arasındaki temel farklar ortaya çıktı

·24·Teknoloji
Apple Maps reklam politikası: Apple ve Google arasındaki temel farklar ortaya çıktı

Apple, harita hizmeti Apple Maps için reklam yerleştirme kurallarını açıkladı. Bu yeni belge, teknoloji devinin reklam pazarındaki ana rakibi Google'dan kökten farklı bir strateji benimsediğini gösteriyor. Apple, kullanıcıları için reklam içeriğini daha sıkı bir şekilde filtrelemeyi ve düzenlemeyi hedefliyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildirildi. aktarılıyor.

ixbt.com'a göre, yeni kurallar dizisinin Temmuz 2026'da yürürlüğe girmesi planlansa da, Apple Maps reklamlarının bu yılın yaz aylarında ABD ve Kanada'da başlaması bekleniyor. Şirketin yaklaşımı, Apple'ın platformunda reklam kalitesini nicelikten üstün tuttuğunu ve bunun kullanıcı deneyimini korumak için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Hizmet sektöründeki kısıtlamalar

Apple'ın yeni politikasına göre, ev hizmetleri (tesisat, elektrik tamiri, çilingir, çatı kaplama gibi) ile uğraşan işletmelerin Apple Maps platformunda reklam vermesi yasaklandı. Bu, Google için en kârlı reklam kategorilerinden biri olan "Local Services Ads"e zıt bir yaklaşımdır. Apple, yalnızca müşterilerin doğrudan ziyaret edebileceği fiziksel adreslere sahip işletmelere odaklanıyor.

Bu kısıtlamalar sadece kullanıcıları şüpheli hizmetlerden korumakla kalmıyor, aynı zamanda Apple için gereksiz denetim süreçlerini de azaltıyor. Örneğin Google, bu tür hizmet sağlayıcılarını kaydederken çok aşamalı denetimler yapmak zorunda kalıyor. Apple ise bu sorunlardan kaçınmak için söz konusu kategorileri tamamen devre dışı bırakmayı tercih etti.

Sıkı denetim ve yasaklar

Apple Maps platformunda reklam vermesi yasaklanan başka sektörler de bulunuyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Kripto para ATM'leri;
  • Kefalet hizmetleri (bail bonds);
  • Fiziksel adresi olmayan uzaktan hizmetler.
Tıbbi hizmet sunan kurumlar için ise Apple özel bir yaklaşım seçti. Bu tür işletmelerin reklamları şirket tarafından her vaka için ayrı ayrı incelenip onaylanacak. Bu, Apple'ın kendi ekosisteminde güvenlik ve güvenilirliğe ne kadar büyük önem verdiğinin bir göstergesidir.

Uzmanlara göre, Apple Maps reklamları sıradan arama sonuçlarına benzer, yani "organik" bir görünüme sahip olacak. Bu durum, kullanıcılarda reklam verenlere karşı daha fazla güven uyandırabilir. Apple, App Store'daki sıkı denetim sistemini artık haritalarına ve diğer yerleşik uygulamalarına da uyguluyor.

Bu haber kullanıcıları doğrudan etkilemese de, Apple Maps hizmetinin küresel gelişimi, yerel işletmeler için gelecekte yeni pazarlama kanallarının açılacağının sinyalini veriyor. Apple şu anda News, Stocks ve Sports gibi uygulamalarında da reklam politikasını standartlaştırmak için çalışıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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