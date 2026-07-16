AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Efsanevi işlemcinin yeni hayatı

AMD'nin 10. yıl dönümüne özel olarak yeniden piyasaya sürdüğü Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition işlemcisi, modern oyunlarda hala yüksek performans sunabildiğini kanıtlıyor. Bu çip teknik olarak dört yıl önceki modelle aynı olsa da, AM4 platformunun pazardaki istikrarlı konumu ve 3D V-Cache teknolojisinin verimliliği onu bugün bile güncel bir seçenek haline getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hardware Unboxed kanalı uzmanları tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testler, 350 dolar civarında fiyatlandırılan bu yıl dönümü sürümünün fiyatına oranla beklenenden daha fazla performans sunduğunu gösterdi. Testler sırasında 13 modern oyun Full HD çözünürlükte analiz edildiğinde, işlemcinin potansiyelinin yeni nesil temsilcilerle rekabet edebildiği ortaya çıktı.

Modern oyunlarda performans analizi

ixbt.com verilerine göre, Ryzen 7 5800X3D ortalama değerlerde yeni Ryzen 5 9600X modeliyle aynı seviyede sonuç kaydetti. Ayrıca, bütçe dostu rakibi olarak görülen Ryzen 5 7500F modelini yaklaşık yüzde 10 geride bırakmayı başardı. Bu sonuç, önbellek belleği boyutunun oyunlardaki kare hızına (FPS) ne kadar büyük bir etkisi olduğunu bir kez daha doğruluyor.

Eski sistem sahipleri için bu işlemciye geçiş çok daha belirgin değişiklikler vaat ediyor. Örneğin, Ryzen 5 5600X ile karşılaştırıldığında, yıl dönümü sürümü oyunlarda yaklaşık yüzde 30'luk bir üstünlüğe sahip. Bu, bilgisayarını tamamen yenilemek istemeyen ancak AM4 platformunda maksimum oyun gücüne sahip olmak isteyen kullanıcılar için en ideal seçenektir.

Pazardaki konumu ve alternatifleri

Şu anda Ryzen 7 5800X3D, kendi platformu için en iyi oyun işlemcisi statüsünü koruyor. Piyasada ona alternatif olarak Ryzen 5 5500X3D modeli gösterilse de, bu model performans açısından 5800X3D ile 5600X arasında yer alıyor. Ancak, küçük modelin küresel ölçekte ve Orta Asya pazarlarında yaygın olmaması, Ryzen 7 5800X3D'nin konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu işlemcinin yeniden piyasaya sürülmesi ilginç bir gelişme. Yeni AM5 platformuna geçiş için DDR5 RAM ve yeni anakartların gerektiğini düşünürsek, Ryzen 7 5800X3D mevcut sistemi minimum maliyetle maksimum seviyede güçlendirme imkanı sağlıyor. Bu durum, özellikle e-spor oyunları ve ağır grafikli projelerin tutkunları için biçilmiş kaftan.